Antalya'da Christiana Aguilera rüzgarı esecek! Biletler 15 bin liradan satışa çıktı

BENZERSİZ BİR YETENEK

Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirecek. Ünlü sanatçıyı dinlemek isteyen müzikseverler, 15 bin lira ödeyecek. Aguilera, Türkiye'den İsrail'e geçecek ve 10 Ağustos'ta Tel Aviv'de de bir konser verecek. Regnum Live in Concert kapsamında daha önce de Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo ve James Arthur, Antalya'da sahne almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN