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    Antalya'da Christiana Aguilera rüzgarı esecek! Biletler 15 bin liradan satışa çıktı

    7 Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Türkiye’deki ilk konserini Antalya’da verecek. Öte yandan Jennifer Lopez de aynı sahnede müzikseverleri coşturmuştu.

    Christina rüzgarı

    Dünyaca ünlü 7 Grammy ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz ve R&B müzisyeni Christina Aguilera (42), ilk kez Türkiye'ye gelecek. Regnum Live in Concert kapsamında konserini verecek olan ünlü şarkıcı için şimdiden hazırlıklar başladı.

    Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'da konaklayacak Aguilera, 8 Ağustos'ta otelin 2 bin 500 kişi kapasiteli Pearl Event Area'da sahne alacak.

    BENZERSİZ BİR YETENEK
    Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirecek. Ünlü sanatçıyı dinlemek isteyen müzikseverler, 15 bin lira ödeyecek. Aguilera, Türkiye'den İsrail'e geçecek ve 10 Ağustos'ta Tel Aviv'de de bir konser verecek. Regnum Live in Concert kapsamında daha önce de Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo ve James Arthur, Antalya'da sahne almıştı.

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    Haberler Yaşam Antalya'da Christiana Aguilera rüzgarı esecek! Biletler 15 bin liradan satışa çıktı
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