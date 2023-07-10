Antalya'da Christiana Aguilera rüzgarı esecek! Biletler 15 bin liradan satışa çıktı

Dünyaca ünlü 7 Grammy ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz ve R&B müzisyeni Christina Aguilera (42), ilk kez Türkiye'ye gelecek. Regnum Live in Concert kapsamında konserini verecek olan ünlü şarkıcı için şimdiden hazırlıklar başladı.
Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya'da konaklayacak Aguilera, 8 Ağustos'ta otelin 2 bin 500 kişi kapasiteli Pearl Event Area'da sahne alacak.
BENZERSİZ BİR YETENEK
Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan sanatçı, sevilen parçalarını seslendirecek. Ünlü sanatçıyı dinlemek isteyen müzikseverler, 15 bin lira ödeyecek. Aguilera, Türkiye'den İsrail'e geçecek ve 10 Ağustos'ta Tel Aviv'de de bir konser verecek. Regnum Live in Concert kapsamında daha önce de Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo ve James Arthur, Antalya'da sahne almıştı.