Hayat kurtaran yöntem! Türk tabibin başarısı: Literatürde ‘Polat Tekniği’ ismi verildi..

Dr. Dursun'un bu tekniği, 1954'te kurulan ve 100'den fazla ülkedeki kadın doğum hekimlerinin çatı derneği olan FIGO'nun yayın organı International Journal of Gynecology and Obstetrics'in son sayısında yayımlandı. Prof. Dursun, DSÖ'ye göre, her yıl 14 milyon annede doğum sonrası görülen kanama nedeniyle 70 bin kadının hayatını kaybettiğini anlattı. "Türkiye'de de yaklaşık 1 milyon doğum gerçekleşmekte ve 200 anne doğum sonrası aşırı kanama ve komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirmektedir" ifadesini kullandı. Prof. Dursun, anneyle bebek arasında besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapı olarak tanımlanan plasentanın, yapışmaya bağlı kanamaya yol açtığını ve annenin hayatını tehlikeye soktuğunu hatırlattı.