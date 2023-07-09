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    Hayat kurtaran yöntem! Türk tabibin başarısı: Literatürde ‘Polat Tekniği’ ismi verildi..

    Prof. Dr. Polat Dursun, “Polat Tekniği”ni geliştirdi. Doğum sonrası plasenta yapışmasına bağlı kan kaybını önledi. Anne ölümlerine çare bulunca tıp literatürüne geçti...

    Eline sağlık hocam

    Ankara'da Prof. Dr. Polat Dursun'un doğumda plasenta yapışması sonucu gelişen aşırı kan kaybına bağlı anne ölümlerini azaltmaya yönelik cerrahi yöntemi, uluslararası bilimsel dergide "Polat Tekniği" ismiyle tanıtıldı.

    Dr. Dursun'un bu tekniği, 1954'te kurulan ve 100'den fazla ülkedeki kadın doğum hekimlerinin çatı derneği olan FIGO'nun yayın organı International Journal of Gynecology and Obstetrics'in son sayısında yayımlandı. Prof. Dursun, DSÖ'ye göre, her yıl 14 milyon annede doğum sonrası görülen kanama nedeniyle 70 bin kadının hayatını kaybettiğini anlattı. "Türkiye'de de yaklaşık 1 milyon doğum gerçekleşmekte ve 200 anne doğum sonrası aşırı kanama ve komplikasyonlardan dolayı yaşamını yitirmektedir" ifadesini kullandı. Prof. Dursun, anneyle bebek arasında besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişini sağlayan yapı olarak tanımlanan plasentanın, yapışmaya bağlı kanamaya yol açtığını ve annenin hayatını tehlikeye soktuğunu hatırlattı.

    HAYAT KURTARAN YÖNTEM
    Dursun, "Plasentaya dokunmadan bebeği dünyaya getirdikten sonra anne adayının leğen kemiği içindeki organları, rahmi besleyen damarlar, ameliyat süresince geçici olarak kapatılıyor. Ameliyat sırasında kanamanın çok az olması sağlanıyor. Bu şekilde kanama kontrol altına alınabiliyor" dedi.

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    Haberler Yaşam Hayat kurtaran yöntem! Türk tabibin başarısı: Literatürde ‘Polat Tekniği’ ismi verildi..
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