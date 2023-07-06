Asrın felaketinde yürek yakan hikaye: Depremde enkaz altına kalan anne kız birbirlerinin kolu kanadı oldu!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye yüzyılın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli art arda gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem tam 11 ili sarstı.
Acı Hatay'ın Belen İlçesi'ndeki Bağrıacık Ailesi'nin de kapısını çaldı. Halime Nuray Bağrıacık, 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Kendisi kısa süre içinde enkazdan çıkarıldı.
Ancak kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci ne yazık ki kurtarılamadı. 7 yaşındaki kızı İ. ise 132 saat sonra AFAD tarafından sağ çıkarıldı. Isparta'da tedavi altına alınan anne kız yeni bir hayata başladı. Halime Nuray Bağrıaçık bir kolunu kaybederken kızının da bacağı kesilmek zorunda kaldı. Genç kadın yaşadığı süreci ve hayata dair olan bağlılığını şu sözlerle anlattı:
Hastaneden çıkınca çocuklarımın mezarlarını görmeye gideceğim. Acımız çok büyük. Şu an tedavim devam ediyor. Burada bir düzen kurmak istiyorum. İ.'nin protezi takılmadı. Benim de kol protezim takılacak. Yürümemde sıkıntı var. İ. ile birlikte birbirimize tutunuyoruz. 'Anne bundan sonra ben senin kolun sen de benim bacağım olursun' dedi. Artık o bana kol, ben ona bacak olacağım.
TOLGA YANIK