Asrın felaketinde yürek yakan hikaye: Depremde enkaz altına kalan anne kız birbirlerinin kolu kanadı oldu!

Hastaneden çıkınca çocuklarımın mezarlarını görmeye gideceğim. Acımız çok büyük. Şu an tedavim devam ediyor. Burada bir düzen kurmak istiyorum. İ.'nin protezi takılmadı. Benim de kol protezim takılacak. Yürümemde sıkıntı var. İ. ile birlikte birbirimize tutunuyoruz. 'Anne bundan sonra ben senin kolun sen de benim bacağım olursun' dedi. Artık o bana kol, ben ona bacak olacağım.

TOLGA YANIK

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