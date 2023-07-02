8.5 milyon değerindeki Maseratili polisin olayında yeni detaylar!

Manisa'dan İstanbul'a dönerken Avukat Fatih Uzun'u "Sollama" kavgası nedeniyle darp edip bacağını kıran 8.5 milyon liralık Maseratili polis Hüseyin Tayfun Uzun'la ilgili yeni bir haber geldi.

Zayıflama çayı satarak serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, 2016'da yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran 1 işyeri 2 de otomobilinin olduğunu söyledi. "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir" dedi.

Üçgül'ün sattığı ürünlerin 'Bakanlık onaylı' olmadığı ve kendisine 114 bin lira ceza kesildiği belirlendi. Bu arada Muğla'nın Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Üçgül, pasif bir göreve atandı. İnceleme sonrası düzenlecek rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağına karar verilecek.

Dilhan DUMANOĞLU