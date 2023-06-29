47 gün kuvözde kalan Lila bebek ailesine çifte bayram yaşattı!

İzmir'de yaşayan Zeliha-Melih Tütüncüoğlu, geçen yıl hayatlarının en güzel haberini aldı. Çünkü iki kişilik ailelerine bir bebek katılacaktı. Ancak genç kadına 21 haftalıkken amniyosentez yapıldı. Bu testle bebekteki Down Sendromu gibi bazı kromozomal durumlara bakılacaktı. Ancak Zeliha, bu testten sonra sorunlar yaşadı. Karaciğer ve safra kesesi değerleri fırladı.

Doktorlar 32. haftada bebeği almak zorunda kaldı. İşte hayata gözlerini 8 aylık açan Lila bebek, bir mucizeye imza attı. Tam 47 gün kaldığı kuvözden dün çıktı. 1.5 kilo doğan Lila bebek 3 kilo 150 grama ulaşmıştı. Ve dün annesinin kucağında hastaneden çıktı. Anne Zeliha Tütüncüoğlu, duygularını şu sözlerle anlattı: