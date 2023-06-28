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    Kalp yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Karatepe mucizevi şekilde hayata tutundu!

    16 yaşında kalp yetmezliği yaşayan Muhammet Karatepe, aylarca yoğun bakımda kaldı. Kendisine yapay kalp cihazı takıldı ama bu da çare olmadı. Tokat’ta vefat eden bir gencin kalbiyle yaşama sarıldı. Doktorları bile şaşırttı: Yaşaması gerçekten bir mucize. İşte sizler için derlediğimiz 28 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Mucize çocuk

    İstanbul'da yaşayan Muhammet Karatepe (17), 16 yaşında kalp yetmezliği yaşadı. Kalp nakli için bekleme listesine alındı. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Kalbi durdu, tekrar çalıştırıldı. Günlerce ECMO'ya bağlandı. Ameliyatla, çantasıyla yanında taşıyacağı yapay kalp cihazı takıldı.

    Tam toparlamışken birkaç ay sonra bu kez ölümcül ritim problemleri başladı. Bir de kalp pili takıldı. Tokat'ta yapılan bir organ bağışı sayesinde vücudundaki tüm cihazlardan kurtulup yeni hayatına başladı. Prof. Dr. Kaan Kırali, onun 'büyük badireler atlatan bir mucize' olduğunu anlattı. Baba Adem Karatepe ise "Bu bizim en güzel bayramımız olacak" ifadesini kullandı.

    İMECE SUNAR
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'nin çektiği TOGG Teknoloji Kampüsü'nün görüntüsünü paylaştı. Kacır, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor" dedi.



    UFO PANİĞİ!
    İstanbul'da TEM otoyolu Mahmutbey mevkiinde otomobiliyle seyreden bir sürücünün araç kamerasına önceki gece gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı. Büyük şaşkınlık yaşadı. Cisim saniyeler içinde kayıplara karıştı. Sürücü cismin ne olduğunu anlayamadı. Cisim ortaya çıkıp kaydı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu cismi UFO'ya benzetti.



        HELAL OLSUN
        Erzincan'da özel bir markette çalışan Ayşenur Korkmaz (23), bir müşterinin çantasını markette unutup gittiğini anladı. Çantayı bulunduğu yerden alarak güvenli bir yerde sakladı. Müşteri geri geldiğinde ise 350 bin lira para bulunan çantayı polis eşliğinde sahibine ulaştırdı. Vatandaş ise genç kıza teşekkür etti ve polis nezaretinde yapılan sayımın ardından kendisine ait olan para çantasını teslim aldı. Görüntüleri izleyenler kasiyerin bu hareketini takdirle karşıladı.

        WAGNER SİLAH BIRAKTI
        RUSYA,         Wagner aleyhindeki suçlamaları düşürme kararı aldı. Savunma Bakanlığı ise paralı asker grubunun silahlarını orduya teslim edeceğini açıkladı. Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in ise dün sabah saat 07.40'ta Belarus'a geçtiği vurgulandı. Krizin sona ermesinin ardından halkına seslenen Rusya lideri Vladimir Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'daki hiçbir askerimizi çekmedik. İç savaşı fiilen durdurduk" açıklamasını yaptı. Rus lider Putin, halkın karşısına çıkarak isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna da katıldı.



        HACI ADAYLARI ARAFAT'TA
        Hac vazifesini yerine getirmek için Suudi Arabistan'ın Mekke'i Mükerreme şehrine gelen 3,5 milyon Müslüman, dün Arafat'a çıktı. Arafat Dağı'ndaki 454 metre yüksekliğindeki düzlükte her ülke kendi dua ve vakfe programını uyguladı. Arefe günü öğle ve ikindi namazını Arafat'ta kılan Müslümanlar, akşam 13 kilometre aşağıda bulunan Müzdelife bölgesinde toplandı. Bayram sabahına kadar da Müzdelife'de kalan hacı adayları, Mina'daki Cemerat ismi verilen yerde temsili şeytan abidelerine taş attı. Kurban kesip ihramdan çıktı.


            46 MİLYON DEVRETTİ
            6 BİLEN çıkmayınca 46 milyon 645 bin lira devretti. 5 bilenler 29 bin 500'er, 4 bilenler bin 80'er, 3 bilenler 58'er, 2 bilenler ise 6'şar lira alacak.

            100 MİLYONLUK ARMAĞAN
            Manisa'da evlatlık verilen Armağan Şahin, merhum iş insanı İsmail Hakkı Dinçer'e babalık davası açtı. Zaman aşımına takıldı. Ancak 45 yıl sonra mezar açıldı. DNA için örnek alındı. Ve Dinçer, babası çıktı. 100 milyon TL'lik mirastan hak kazandı.
            Ceyhan Torlak

            BAR'JEST'LONA
            Gurbetçi futbolcumuz da cevap olarak Türkçe "Günaydın" yazdı. Tüm dünyaya mesaj yolladı: Turkish food=Best food
            İlkay Gündoğan, Barcelona'ya imza attı. İspanyol ekip, yıldız oyuncunun kahvaltısını paylaştı.

            REKORUN MUHTARI
            Bursa'da muhtar Salih Korkmaz, 30 yıl koltuğu kaptırmadı. Yine aday olacağını açıkladı.

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            Depreme dirençli Bursa
            Haberler Yaşam Kalp yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Karatepe mucizevi şekilde hayata tutundu!
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