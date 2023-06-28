Kalp yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Karatepe mucizevi şekilde hayata tutundu!

İstanbul'da yaşayan Muhammet Karatepe (17), 16 yaşında kalp yetmezliği yaşadı. Kalp nakli için bekleme listesine alındı. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Kalbi durdu, tekrar çalıştırıldı. Günlerce ECMO'ya bağlandı. Ameliyatla, çantasıyla yanında taşıyacağı yapay kalp cihazı takıldı.
Tam toparlamışken birkaç ay sonra bu kez ölümcül ritim problemleri başladı. Bir de kalp pili takıldı. Tokat'ta yapılan bir organ bağışı sayesinde vücudundaki tüm cihazlardan kurtulup yeni hayatına başladı. Prof. Dr. Kaan Kırali, onun 'büyük badireler atlatan bir mucize' olduğunu anlattı. Baba Adem Karatepe ise "Bu bizim en güzel bayramımız olacak" ifadesini kullandı.
İMECE SUNAR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'nin çektiği TOGG Teknoloji Kampüsü'nün görüntüsünü paylaştı. Kacır, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor" dedi.
UFO PANİĞİ!
İstanbul'da TEM otoyolu Mahmutbey mevkiinde otomobiliyle seyreden bir sürücünün araç kamerasına önceki gece gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı. Büyük şaşkınlık yaşadı. Cisim saniyeler içinde kayıplara karıştı. Sürücü cismin ne olduğunu anlayamadı. Cisim ortaya çıkıp kaydı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, bu cismi UFO'ya benzetti.