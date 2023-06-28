Kalp yetmezliği yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Karatepe mucizevi şekilde hayata tutundu!

İstanbul'da yaşayan Muhammet Karatepe (17), 16 yaşında kalp yetmezliği yaşadı. Kalp nakli için bekleme listesine alındı. Aylarca yoğun bakımda kaldı. Kalbi durdu, tekrar çalıştırıldı. Günlerce ECMO'ya bağlandı. Ameliyatla, çantasıyla yanında taşıyacağı yapay kalp cihazı takıldı.

Tam toparlamışken birkaç ay sonra bu kez ölümcül ritim problemleri başladı. Bir de kalp pili takıldı. Tokat'ta yapılan bir organ bağışı sayesinde vücudundaki tüm cihazlardan kurtulup yeni hayatına başladı. Prof. Dr. Kaan Kırali, onun 'büyük badireler atlatan bir mucize' olduğunu anlattı. Baba Adem Karatepe ise "Bu bizim en güzel bayramımız olacak" ifadesini kullandı.