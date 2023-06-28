Deprem felaketinde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Mehmet Ökten yürekleri dağladı!





AĞLATARAK GELDİ AĞLATARAK GİTTİ

Mehmet Töken, "Doğduğu zaman beni çok mutlu etmişti, mutluluktan ağlıyordum. Vefat etti, ağlıyorum yine. Ağlatarak geldi, ağlatarak gitti. Benim ilk gözyaşlarım oydu. Ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve oğlum tek başımıza kaldık" dedi.

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