Deprem felaketinde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Mehmet Ökten yürekleri dağladı!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremler, yürekleri deldi. O acıyı en çok hissedenlerden biri de Adıyaman'da depreme yakalanan Mehmet Töken'di. Talihsiz adam, asrın depreminde eşi ve 4 kız çocuğunu kaybetti. Acısını kalbine gömen Töken, 19 yaşına giren kızı Gamze Nisa Töken'in doğum gününü kutlamak istedi.
Kızının her zaman istediği çikolatalı pastayı yaparak Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığa gitti. Kızının mezarını ziyaret etti. Mezarına balonlar astı. Çikolatalı pastayı mezar başına koyan baba Töken, okutturduğu Kur'an-ı Kerim sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.
236 akrabasını kaybeden Mehmet Töken'in çaresizliği yürek parçaladı. Çınar isimli 5 yaşlarındaki oğluyla birlikte hayata yeniden tutunmaya çalışan Töken'i mezar başında akrabaları ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç yalnız bırakmadı.
AĞLATARAK GELDİ AĞLATARAK GİTTİ
Mehmet Töken, "Doğduğu zaman beni çok mutlu etmişti, mutluluktan ağlıyordum. Vefat etti, ağlıyorum yine. Ağlatarak geldi, ağlatarak gitti. Benim ilk gözyaşlarım oydu. Ne kızım var ne de kimsem kaldı. Ben ve oğlum tek başımıza kaldık" dedi.