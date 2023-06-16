Hafize Gaye Erkan dünyada "Merkez Bankası Başkanı" seçilen 23 kadından biri olarak manşetleri süsledi!





ANNESİ DE EŞLİK EDİYOR

Hafize Gaye Erkan, Ankara'daki görevine başlarken, küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti. Ankara'ya yerleşti. Eşi ABD'de kalırken o henüz 9 aylık olan oğlu ile görevine başladı. Erkan ailesinin oğulları henüz 9 aylık olduğu için ve annesiyle birlikte olmak zorunda olduğundan, yeni Merkez Bankası Başkanı 'işe', şimdilik 9 aylık bebeğiyle gidip geldi. Yoğun mesai boyunca, kendisinin ilgilenmek zorunda olduğu vakitler dışında bebekle kurum içerisinde anneanne ilgileniyor.

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