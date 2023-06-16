Hafize Gaye Erkan dünyada "Merkez Bankası Başkanı" seçilen 23 kadından biri olarak manşetleri süsledi!

Annesi matematikçi, babası mühendis olan Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikinci, Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirdi. Dünyaca ünlü üniversitelerden burs teklifi geldi. Ama o Princeton'a gitti, doktora verdi.
Goldman Sachs, First Republic Bank, Marsh McLennan'da üst düzey görevlerdeydi. Batur Biçer ile evli olan Erkan, 9 ay önce de bebeğini dünyaya getirdi. Ve dünyada "Merkez Bankası Başkanı" seçilen 23 kadından biri olarak manşetleri süsledi. Erkan'ın fedakarlığı ise bir kez daha "İşte Türk kadını" dedirtti.
ANNESİ DE EŞLİK EDİYOR
Hafize Gaye Erkan, Ankara'daki görevine başlarken, küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kurulundaki görevinden istifa etti. Ankara'ya yerleşti. Eşi ABD'de kalırken o henüz 9 aylık olan oğlu ile görevine başladı. Erkan ailesinin oğulları henüz 9 aylık olduğu için ve annesiyle birlikte olmak zorunda olduğundan, yeni Merkez Bankası Başkanı 'işe', şimdilik 9 aylık bebeğiyle gidip geldi. Yoğun mesai boyunca, kendisinin ilgilenmek zorunda olduğu vakitler dışında bebekle kurum içerisinde anneanne ilgileniyor.