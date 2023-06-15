Eski koca dehşeti: Önce tecavüz etti ardından 16 kez bıçaklayarak katletti!

Tüyler ürperten cinayet, 5 ay önce Antalya Kepez'de yaşandı. Ayşegül Şimşek (33), iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir (40) ile karşılaştı. Eldemir, bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak hayattan kopardı.

Tutuklu Eldemir hakkında 'canavarca hisle eski eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; Eldemir, bıçak hamlelerini korkutmak için yaptığını söyledi.

Ayşegül'ün ablası Zerrin Çelik de "Sanığın annem ve babam Isparta'dayken iş çıkışı geldiğini, üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığını, kendisini zorla içeri sokarak kapıyı kilitlediğini ve bıçak zoruyla tecavüz ettiğini bana anlattı" dedi.