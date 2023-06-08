Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Minik bedenler koca yürekler! İşitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendiler...

    Kerem Cem, işitme engelliydi. Arkadaşları onunla rahat iletişim kurabilmek için işaret dili öğrendi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli yaşam haberleri...

    Gurur ’duy’duk

    Bursa'da yaşayan Kerem Cem Elinç, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri de işitme engelliydi. 4 yıl önce Sadi Etkeser İlkokulu'na girdi. Ancak işitme engelli olduğu için arkadaşları ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Bunun üzerine arkadaşları onun için işaret dili öğrendi. Kerem Cem'in sınıf öğretmeni Kerem Ataman, şunları söyledi: Kerem ile arkadaşları işaret diliyle daha iyi kaynaştı.

    Bu sayede hem biz Kerem'i anladık hem Kerem bizi anladı. Sınıf arkadaşları empati kurarak onun içinde bulunduğu zorluğu kavradı. Bu sayede Kerem de şunu düşündü, 'Onlar benim için bir şey yapıyor, ben de çabalamalıyım.'



    KURALLARA 'SADIK'
    Ordu'da, yaya geçidinde bekleyerek insanları karşı tarafa geçiren köpek adeta güvenliği sağlıyor. Vatandaşların 'Sadık' adını verdiği sevimli hayvan, sadece yaya geçidini kullananlara yardım ediyor. Alışkanlık haline getirdiği işlemi sürekli olarak devam ettiren Sadık, günlük yaklaşık 200 kişiyi karşıya geçiriyor. Karşıdakilerini de alıp geri getiriyor.



        KİMLİK BUNALIMI
        Gaziantep'te yaşayan Mehmet Körükçügil, 1949 yılında hayata gözlerini açtı. Ancak o yıl nüfus müdürlüğü yandığı için kimlik çıkaramadı. Şimdi ailesi hukuki başvuruyu yaptı. Mehmet Körükçügil, "Devletimiz, yetkililerimiz, kimliğimi çıkarmama yardım ederse çok mutlu olurum. Sorunumu çözmüş olurlar" açıklamasını yaptı.



        GASTR'O'NOMİ
        Gastronominin Nobel'i Türkiye'ye geldi. Şef Ebru Baybara Demir, dünyanın farklı ülkelerinden 1000 şefin aday gösterildiği ve 700 şefin değerlendirildiği yarışmada ipi göğüsledi. Gastronominin Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023'e layık görüldü. Demir bu ödülü Türkiye'ye taşıyan ilk Türk kadın şef oldu.



        KALP GÖZÜ
        Rize'de yaşayan Esila Tüfekçi, (15) 5 yıl önce nefes darlığı ile hastaneye kaldırıldı. Kalp yetmezliği olduğu anlaşıldı. Acil nakil şarttı. Bekleme sırasına alındı. 'Organlarınızı cennete götürmeyin' yazılı bir resim yaptı. Organ bağışına dikkat çekmek için yaptığı resim tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Çocuk Hastanesi'nin duvarına asıldı.



            KAZAN KAZAN
            ABD iki ay arayla piyangoyu tutturan kadını konuşuyor. Bir piyango oyununu satın alan 41 yaşındaki Altovise Morris, 1 milyon dolarlık ikramiyeyle hayalini kurduğu evi satın aldı. Piyango yetkililerine "Geri döneceğim" diyerek şaka yaptığını söyleyen Morris'in esprisi iki ay sonra gerçeğe döndü. Altovise Morris'e vergiler düşüldükten sonra toplam 1 milyon 640 bin dolarlık ikinci ikramiyeyi kazandı. Oyunu iki kez kazanma ihtimalinin 71,6 milyarda 1 olduğunu açıkladı.



            GİZEM BİTTİ
            Başkan Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığı'na atadığı MİT eski Müsteşarı Hakan Fidan, sosyal medyaya açıldı. Attığı bir tweetle tam 300 bine yakın takipçi kazandı. Kendisi de Cumhurbaşkanlığı'nı, Erdoğan'ı ve Dışişleri'ni takibe aldı. Daha önce sesi bile duyulmayan Fidan, dün diğer kabine üyeleriyle birlikte TBMM'de yemin ederek göreve resmen başladı...



            GİZLİ 'CIA'RET!
            ABD Merkezi İsthibarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burn, Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ancak 2 Haziran'da ajanlarla birlikte gizlice Meriç ile Dedeağaç'a geçtiği belirlendi. Bu geziyle ilgili Yunan polisine bile haber verilmedi. ABD'nin deniz üssü yapmayı planladığı, askeri araçlara doldurduğu Dedeağaç'a yapılan bu gizli ziyaretle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Yunan basınında, "Bu ziyaretle ABD-Yunanistan ilişkileri bambaşka bir boyuta geçiyor" denildi.



                208 MİLYON DEVRETTİ
                6+JOKER bilen çıkmayınca 208 milyon 126 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 850 bin lira kazandı. 4 bilenler 4 bin 624'er, 3 bilenler 236'şar, 2 bilenler 22'şer lira alacak.



                2.9 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 BİLEN çıkmayınca 2 milyon 929 bin lira devretti. 5 bilenler 8 bin 405'er, 4+1 bilenler 873'er, 4 bilenler 73'er, 3+1 bilenler 44'er, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 18'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.



                GENE HASTANE!
                Sağlık Bakanı Koca'dan müjde: İstanbul'da yeni bir hastane kuracağız. Gen terapisi yapacağız. SMA'lılar da dahil!

                BOŞPEHLİVAN!
                Cengizhan Şimşek, geçen yıl Kırkpınar'da güreşti. Rakiplerini yendi. Başpehlivanlığı elde etti. Altın kemeri verildi. Fakat daha önce doping kontrolü için yer bildirimi yapmadığı öğrenildi.

                MISSTER ŞEF!
                ŞEF Ebru Baybara Demir, Gastronominin Nobel'i sayılan Basque Culinary World Prize'ı kazandı. Bu ödülü Türkiye'ye getiren ilk aşçı olmayı başardı.

                TELEFON İÇİN İNFAZ ETTİ
                İzmir Konak'ta 5 Haziran günü üzerinden kimlik çıkmayan bir gencin bıçaklanarak öldürülmesi olayındaki sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan M.D. (16) olduğunu belirledi. M.D.'nin, parkta oturan Somali vatandaşı Ahmed Abdulkadır Hassan'ın cep telefonunu almak istediği, Hassan'ın ise buna direndiği, daha sonra çıkan kavgada boynundan bıçaklandığı ileri sürüldü. Polis, zanlının yakalanması için operasyon başlattı.

                'YEMEĞİ ISIT GELİYORUM'
                Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde oturan Semiha K. Önceki gün saat 18.30 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Semiha K. bir süre sonra Şarkikaraağaç- Kızıldağ yolu üzerindeki inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K.'nin ifadesine başvuruldu. E.K., gelininin 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Semiha K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Sapkın LGBT teröründe yeni skandal!
                Haberler Yaşam Minik bedenler koca yürekler! İşitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendiler...
                    loading
                    SON DAKİKA