Minik bedenler koca yürekler! İşitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendiler...

Bursa'da yaşayan Kerem Cem Elinç, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ebeveynleri de işitme engelliydi. 4 yıl önce Sadi Etkeser İlkokulu'na girdi. Ancak işitme engelli olduğu için arkadaşları ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Bunun üzerine arkadaşları onun için işaret dili öğrendi. Kerem Cem'in sınıf öğretmeni Kerem Ataman, şunları söyledi: Kerem ile arkadaşları işaret diliyle daha iyi kaynaştı.
Bu sayede hem biz Kerem'i anladık hem Kerem bizi anladı. Sınıf arkadaşları empati kurarak onun içinde bulunduğu zorluğu kavradı. Bu sayede Kerem de şunu düşündü, 'Onlar benim için bir şey yapıyor, ben de çabalamalıyım.'
KURALLARA 'SADIK'
Ordu'da, yaya geçidinde bekleyerek insanları karşı tarafa geçiren köpek adeta güvenliği sağlıyor. Vatandaşların 'Sadık' adını verdiği sevimli hayvan, sadece yaya geçidini kullananlara yardım ediyor. Alışkanlık haline getirdiği işlemi sürekli olarak devam ettiren Sadık, günlük yaklaşık 200 kişiyi karşıya geçiriyor. Karşıdakilerini de alıp geri getiriyor.