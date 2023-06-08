Minik bedenler koca yürekler! İşitme engelli arkadaşları için işaret dili öğrendiler...





GENE HASTANE!

Sağlık Bakanı Koca'dan müjde: İstanbul'da yeni bir hastane kuracağız. Gen terapisi yapacağız. SMA'lılar da dahil!



BOŞPEHLİVAN!

Cengizhan Şimşek, geçen yıl Kırkpınar'da güreşti. Rakiplerini yendi. Başpehlivanlığı elde etti. Altın kemeri verildi. Fakat daha önce doping kontrolü için yer bildirimi yapmadığı öğrenildi.



MISSTER ŞEF!

ŞEF Ebru Baybara Demir, Gastronominin Nobel'i sayılan Basque Culinary World Prize'ı kazandı. Bu ödülü Türkiye'ye getiren ilk aşçı olmayı başardı.



TELEFON İÇİN İNFAZ ETTİ

İzmir Konak'ta 5 Haziran günü üzerinden kimlik çıkmayan bir gencin bıçaklanarak öldürülmesi olayındaki sır perdesi aralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin hırsızlık, yaralama ve yağma suçlarından kaydı bulunan M.D. (16) olduğunu belirledi. M.D.'nin, parkta oturan Somali vatandaşı Ahmed Abdulkadır Hassan'ın cep telefonunu almak istediği, Hassan'ın ise buna direndiği, daha sonra çıkan kavgada boynundan bıçaklandığı ileri sürüldü. Polis, zanlının yakalanması için operasyon başlattı.



'YEMEĞİ ISIT GELİYORUM'

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde oturan Semiha K. Önceki gün saat 18.30 sıralarında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Semiha K. bir süre sonra Şarkikaraağaç- Kızıldağ yolu üzerindeki inşaatın bahçesinde ölü bulundu. Semiha K.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K.'nin ifadesine başvuruldu. E.K., gelininin 'Yemeği ısıt, geliyorum' diyerek evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Semiha K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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