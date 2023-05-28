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    Silivri'de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk annesi, ablası ve komşusunu öldürdü!

    İstanbul’da dün sabah saatlerinde tartıştığı 16 yaşındaki Mehmet A, annesi Nazlı A. ve ablası Esra A’yı, olaya müdahale etmek için gelen komşusu Semiha Bağ’ı öldürdü... Zanlı, kaçmak isterken üzerinde 3 bıçakla yakalandı...

    3 bıçak 3 cinayet

    Silivri Alibey Mahallesi'nde 16 yaşındaki Mehmet A., sabah saatlerinde annesi Nazlı A. ve ablası Esra A. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda fiziksel şiddete döndü. Ardından mutfağa giden ve ekmek bıçağını alan Mehmet A., önce annesi Nazlı A.'yı ardından ablası Esra A.'yı bıçakladı. Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da birçok kez bıçakladı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri abla ve annenin hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Semiha Bağ da hastaneye kaldırılırken yolda can verdi. Olay yerinden kaçan Mehmet A. ise, iki sokak ötede polis tarafından havaya ateş açılarak durduruldu. Üzerinde 3 bıçakla yakalanan katil zanlısı gencin psikolojik sorunlarının olduğu ve asosyal bir kişiliğe sahip olduğu öğrenildi.
    Yunus Emre KAVAK

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    Haberler Yaşam Silivri'de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk annesi, ablası ve komşusunu öldürdü!
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