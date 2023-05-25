Otomobiliyle trafiğe çıkarak makas atan alkollü sürücü Mimar Atilla Mert Çukacı 4 işçiyi hayattan kopardı!

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu mimar Atilla Mert Çukacı'nın (28) kullandığı otomobil, önceki gece saatlerinde makas attı. Araç sürücünün kontrolünden çıktı.

Önce yoldaki duba ve bariyerleri devirdi, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım ve onarım işçilerine çarptı. İhbar üzerine olay yerinen gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İBB yol bakım ve onarım işçisi olan evli ve bir çocuk babası Mehmet Alptekin (40), evli ve 3 çocuk babası Sinan Demirok (42), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.