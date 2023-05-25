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    Otomobiliyle trafiğe çıkarak makas atan alkollü sürücü Mimar Atilla Mert Çukacı 4 işçiyi hayattan kopardı!

    Mimar Atilla Mert Çukacı, alkol aldı. Otomobiliyle trafiğe çıkarak makas attı. Yol bakımı yapan belediye işçileri Mehmet Alptekin, Sinan Demirok, Hamdi Alptekin ve Barış Ten’i hayattan kopardı.

    Dehşetin mimarı

    İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu mimar Atilla Mert Çukacı'nın (28) kullandığı otomobil, önceki gece saatlerinde makas attı. Araç sürücünün kontrolünden çıktı.

    Önce yoldaki duba ve bariyerleri devirdi, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım ve onarım işçilerine çarptı. İhbar üzerine olay yerinen gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde İBB yol bakım ve onarım işçisi olan evli ve bir çocuk babası Mehmet Alptekin (40), evli ve 3 çocuk babası Sinan Demirok (42), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kazada sürücü Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 0.55 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Çukacı, tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Otomobiliyle trafiğe çıkarak makas atan alkollü sürücü Mimar Atilla Mert Çukacı 4 işçiyi hayattan kopardı!
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