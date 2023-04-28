Türk hekimleri destan yazdı! Yapay zeka teknolojisi kullanılarak beyin ameliyatı yapıldı





BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Operasyonu ekibiyle birlikte gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar, şu açıklamayı yaptı: Hastanın beyninde muhtemelen başka bir yerden sıçramış olduğunu düşündüğümüz tümör vardı.

Dünyada sayılı merkezde uygulanan yüksek teknoloji sayesinde, minimal doku alanı üzerinden çok daha büyük tümörler başarılı şekilde çıkartılıyor. Teknoloji ile beynin bize hazırladığı sürprizleri adeta bir navigasyon cihazının yol göstermesi gibi görebiliyoruz. Teknoloji bize iyi bir hazırlık süreci veriyor. Sanal gerçeklik görüntülerini ileride hastanın organlarının içine düşürebilmeyi hedefliyoruz. BURCU ŞEN