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    Türk hekimleri destan yazdı! Yapay zeka teknolojisi kullanılarak beyin ameliyatı yapıldı

    Türkiye, sağlık alanında rakip tanımadı. Türk hekimleri de yine örnek bir başarıya imza attı! Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde yapay zeka teknolojisi kullanıldı. 50 yaşındaki bir kadın hastaya beyin ameliyatı yapıldı. Nokta atışıyla tümörün temizlenmesi sağlandı.

    Ameliyat da yapay!

    Türk hekimleri, destan yazdı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tarihe geçilecek bir çalışmaya imza atıldı. Buna göre yapay zeka teknolojisi kullanılarak beyin ameliyatı yapıldı.

    Metaverse teknolojisi ile görüntüleme yapılarak 50 yaşındaki kadın hastanın beynindeki tümör alındı. Dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilen yöntem, yaklaşık 1 yıl önce İbni Sina Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı. Karma artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde, hastaların beyin dokusundaki tümörün yeri, nokta atışıyla anlaşıldı.



    BAŞARIYLA TAMAMLANDI
    Operasyonu ekibiyle birlikte gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar, şu açıklamayı yaptı: Hastanın beyninde muhtemelen başka bir yerden sıçramış olduğunu düşündüğümüz tümör vardı.

    Dünyada sayılı merkezde uygulanan yüksek teknoloji sayesinde, minimal doku alanı üzerinden çok daha büyük tümörler başarılı şekilde çıkartılıyor. Teknoloji ile beynin bize hazırladığı sürprizleri adeta bir navigasyon cihazının yol göstermesi gibi görebiliyoruz. Teknoloji bize iyi bir hazırlık süreci veriyor. Sanal gerçeklik görüntülerini ileride hastanın organlarının içine düşürebilmeyi hedefliyoruz. BURCU ŞEN

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