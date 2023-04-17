Yüreklere işleyen haberin adresi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. İstanbul'da yaşayan Yakup Ertürk (44), 35 yaşından beri tam 3 kez kalp krizi geçirdi! Kalbinin çalışma kapasitesi yüzde 20'ye indi! Yaşaması için tek çare kalp nakliydi! Acil organ bekleme listesine girdi.
Ancak beklediği haber bir türlü gelmedi. Hayati risk taşıdığı için yapay kalp takılmasına karar verildi. Ameliyat tarihi olan 7 Şubat'tan bir gece önce uygun kalbin bulunduğunu öğrendi!
'DUYUNCA ŞOKE OLDUM'
Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibinin gerçekleştirdiği 4 saatlik ameliyatla yeni kalbine kavuşan Ertürk, hızla iyileşti. "Yapay kalp ameliyatı yapılacağı gün uygun organ çıktı. Hocam geldi, 'Sana kalp çıktı' dedi. Önce bir şoke oldum. Hiç başkasının kalbi gibi hissetmedim. Sadece bir hafta sonra çok ağladım, gözyaşlarımı durduramadım. Kalp bağışlamak, organ bağışı hayat kurtarıyor. Bağışlayanlardan da Allah razı olsun. Allah'a hamdolsun nefes alabiliyorum" dedi.