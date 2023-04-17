'DUYUNCA ŞOKE OLDUM'

Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibinin gerçekleştirdiği 4 saatlik ameliyatla yeni kalbine kavuşan Ertürk, hızla iyileşti. "Yapay kalp ameliyatı yapılacağı gün uygun organ çıktı. Hocam geldi, 'Sana kalp çıktı' dedi. Önce bir şoke oldum. Hiç başkasının kalbi gibi hissetmedim. Sadece bir hafta sonra çok ağladım, gözyaşlarımı durduramadım. Kalp bağışlamak, organ bağışı hayat kurtarıyor. Bağışlayanlardan da Allah razı olsun. Allah'a hamdolsun nefes alabiliyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN