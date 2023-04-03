Yer Gümüşhane... Yolda bulduğu ayıyı sahiplendi! Kucağında uyuttu, biberonla besledi!

Gümüşhane'de yaşayan Okan Berker, geçtiğimiz hafta dağlık alanda yürüyüşe çıktı! Yol kenarında bitkin bir yavru ayıyla karşılaştı! Bebek bezi bağladığı ayıyı, evinde beslenmeye başladı! Kucağında uyuttu, biberonla besledi hatta oyun oynadı. "Çocuktan bir farkı yok. Uykusuz olduğunda mızmızlanıyor, acıkınca saldırıyor.





İsmini 'Yogi' koyduk, sürekli süt içiyor. 2 saatte bir acıkıyor. Uykuya dalınca da insan gibi sabaha kadar uyuyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan olayı haber alan DKMP yetkilileri, yavru ayıyı aileden teslim aldı. Yogi'nin artık bakım merkezinde kalacağı vurgulandı.







ÇOK SADIK

EDİRNE'DE bir leylek, 10 yıl boyunca Dar-ül Hadis Camisi karşısında yer alan fabrikanın çatısına yuva yaptı. Mahalle sakinleri, bu yıl da Sadık adını verdikleri leyleğin yolunu gözlemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde, beklenen kavuşma yaşandı. Leylek Sadık, bu yıl da yuvasında yerini aldı. Mahalle sakinlerinden Uğur Doyran, "Sadık'ı gagasından ve renginden tanıyoruz. Her sene dört gözle bekliyoruz. Buraya gelmesi bizi sevindirdi" açıklamasını yaptı.