Çifte mutluluk

Asrın felaketinin en şiddetli yıkıma yol açtığı yerlerden birisi de Hatay'dı. Binlerce binanın yerle bir olduğu şehirde, enkazdan çıkan her can umutları artırdı. Cevrioğlu ailesinin yaşadığı ise mucizenin kanıtıydı. Murat- Nazlı Cevrioğlu çifti, 9 ay önce bebek müjdesini aldı. Tek beklerken ikiz yavrularının olacağını öğrenince büyük mutluluk yaşadı.
Anne Nazlı Cevrioğlu, depremden 17 gün önce Kuzey ve Mehmet Efe'ye doğum yaptı. Taburcu olduktan iki gün sonra depreme yakalandı. Sarsıntıyı hisseden anne 3 yaşındaki kızını alıp dışarı kaçtı. Baba da koltuktaki kundağı alıp kendini bahçeye attı. Otomobile binen aile, kundağı açtığında oğulları Kuzey'in olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı! Baba Murat Cevrioglu, yıkılmak üzere olan binanın içine girerek oğlunu aradı.
İşte Kuzey bebek, üzerine kolon düşen koltuğun dibinde çıktı! Kundağı açan anne Nazlı, bebeğinin ağlamasıyla büyük mutluluk yaşadı.
YİNE SÜRPRİZ YAPTI
NAZLI Cevrioğlu, ikiz bebeğe hamile olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. "Kuzey bize sürprizdi" dedi. Şöyle devam etti: Depremde de bize sürpriz yaptı. Bebeklerimin bu depremde yaşaması bizim için şaşırtıcı bir olay!
Anne Nazlı Cevrioğlu, depremden 17 gün önce Kuzey ve Mehmet Efe'ye doğum yaptı. Taburcu olduktan iki gün sonra depreme yakalandı. Sarsıntıyı hisseden anne 3 yaşındaki kızını alıp dışarı kaçtı. Baba da koltuktaki kundağı alıp kendini bahçeye attı. Otomobile binen aile, kundağı açtığında oğulları Kuzey'in olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı! Baba Murat Cevrioglu, yıkılmak üzere olan binanın içine girerek oğlunu aradı.
İşte Kuzey bebek, üzerine kolon düşen koltuğun dibinde çıktı! Kundağı açan anne Nazlı, bebeğinin ağlamasıyla büyük mutluluk yaşadı.
YİNE SÜRPRİZ YAPTI
NAZLI Cevrioğlu, ikiz bebeğe hamile olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi. "Kuzey bize sürprizdi" dedi. Şöyle devam etti: Depremde de bize sürpriz yaptı. Bebeklerimin bu depremde yaşaması bizim için şaşırtıcı bir olay!