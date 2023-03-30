Depremde ölen milli sporcu Cemal Kütahya’nın, eşi ve annesinden hala iz yok

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan iki depremin üzerinden tam 53 geçti. 11 ildeki kayıpların acısı, geride kalanları, yaralıları akıllara kalplere işlendi. Hatay'daki Rönesans Rezidans ise depremin en acı simgelerinden biriydi. 2018'de yapılan ve "Cennetten bir köşe" diye satılan rezidans yıkıldı. Tam bin kişi enkazda kaldı. Sadece 12 kişi hayatta kaldı. Kayıplar ise hala bulunamadı.



DNA ÖRNEĞİ VERİLDİ

A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya (33) ile oğlu Ç.'nin (5) de cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Ancak 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve onun annesi Nurten Mutlu'ya (55) aradan geçen 53 güne rağmen hala ulaşılamadı. Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya, "DNA örneği verdik ama sonuç alamadık. Aklım almıyor. Cemal ve Çınar'a ulaşılabilmişken onlara nasıl ulaşılamaz?" diyerek ağladı. Pelin'in eniştesi Serdar Yıldırım da bakmadıkları yer kalmadığını vurguladı. Şu ifadeleri kullandı: Çaresiz durumdayız. Lütfen bizlerin seslerini duysunlar.

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