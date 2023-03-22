Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde ve yağışların yetersiz olması, kuraklık krizine yol açtı. Kırklareli Vize'deki Kazandere Barajı, geçen yıl mart ayında yüzde 100 doluluğa ulaştı. Ancak temmuzdan itibaren düşüşe geçerek yüzde 8.33'e düşen barajda, 1 milyon 45 bin metreküp su kaldı. Aksicim köyünde yaşayan Ömer Aydınoğlu, "Baraj şu an çöl gibi. İnsanlar burada oltayla balık tutuyordu" dedi.
- Yaşam
- 22.03.2023 Gazete
Kazandere Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 8.33’e geriledi
İstanbul’a su sağlayan Kırklareli’nde Kazandere Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 8.33’e geriledi. Geçen yıl yüzde 100’e ulaşan baraj, çöle benzetildi.
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