Geçici barınmaya hızlı çözüm

yasa boğan, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin hemen ardından Gaziantep 'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görevlendirilen, depremin sekizinci gününde ise büyük yıkımın yaşandığı Hatay 'a çekilen Bursa Büyükşehir Belediyesi , bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Hatay'da üstlendiği üç ana görevden biri de konteyner kentler kurulumu olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üç ayrı bölgede 110 bin metrekare alana toplam 2 bin konteynerlik kent oluşturacak. Özellikle depremzedelerin çadırlardan konteyner kentlere bir an önce geçebilmesi için çalışmalara hız veren Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla konteyner kentlerde sağlık ocağı, ibadethane, berber, çocuk oyun alanları, örgün eğitimi devam ettirebilecekleri çok amaçlı çadırlar, yemekhane ve çamaşırhane gibi sosyal yaşam alanları da oluşturacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi, STK'lar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlanan konteynerler alanları doldurmaya başladı. 50 bin metrekare alandan oluşan iki bölgenin alt yapısını tamamlayan ekipler, bu bölgelerde konteyner kurulumunu hızlandırdı. 112 konteyner kurulumunun planlandığı 1. bölgede 70 konteynerin kurulumu tamamlanırken, 504 konteynerin yer alacağı 2. bölgede de korulumu tamamlanan konteyner sayısı 200'ü aştı. Yaklaşık bin konteynerin bulunacağı 3'üncü bölgede ise zemin güçlendirme ve dolgu çalışmaları tamamlanırken alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar tüm deprem bölgesinde 1800'ü aşkın personel ve 520 araçla altyapıdan sosyal desteğe kadar her alanda önemli görevler üstlendi. Büyük depremlerin ikinci haftasında Hatay'da, konteyner kentler oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve yardımların dağıtımı koordinasyonu ile görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi halen Hatay'da 300'ü aşkın personel ve 130 araçla, yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da mesaisinin büyük bir bölümünü Hatay'da geçiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bölgede görevli tüm belediye başkanlarının da katıldığı koordinasyon toplantısına katılan Başkan Aktaş, daha sonra Antakya MOBSAN'daki dağıtım merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi. Koordinasyon Merkezi'nde de bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Aktaş, daha sonra Hatay'daki çadır ve konteyner kentleri gezdi.Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çocuk parkında çocuklarla bir araya gelen Başkan Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, afetin yükünü omuzlayan kadınları da unutmadı. Çadır ve konteyner kentlerde yeni bir düzen kurmaya çalışan, yemekten temizliğe ve çocukların bakımına kadar pek çok işi üstlenen kadınları çadır kentte ziyaret eden Aktaş, onların kadınlar gününü kutlayıp, hediyelerle moral verdi.