Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Babasını bıçaklayarak hayattan kopardı

    İstanbul Eyüpsultan'da Mertcan Aydın (25), işe girip çalışmadığı için kendisine kızan babası Kenan Aydın'ı (49) bıçaklayarak hayattan kopardı.

    İşe bak!
    İstanbul Eyüpsultan'da Mertcan Aydın (25), işe girip çalışmadığı için kendisine kızan babası Kenan Aydın'ı (49) bıçaklayarak hayattan kopardı. Bir süredir babasıyla aynı nedenle kavga ettiği ve daha önce de babasını yaralamaya çalıştığı öğrenilen katil, cezaevine gönderildi.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Canan’a görmedim dediklerini gösteriyoruz
    Haberler Yaşam Babasını bıçaklayarak hayattan kopardı
        loading
        SON DAKİKA