İstanbul Eyüpsultan'da Mertcan Aydın (25), işe girip çalışmadığı için kendisine kızan babası Kenan Aydın'ı (49) bıçaklayarak hayattan kopardı. Bir süredir babasıyla aynı nedenle kavga ettiği ve daha önce de babasını yaralamaya çalıştığı öğrenilen katil, cezaevine gönderildi.
- Yaşam
- 22.03.2023 Gazete
Babasını bıçaklayarak hayattan kopardı
İstanbul Eyüpsultan'da Mertcan Aydın (25), işe girip çalışmadığı için kendisine kızan babası Kenan Aydın'ı (49) bıçaklayarak hayattan kopardı.
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