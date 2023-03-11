Acının 'Mısra'sı (Yurttan haberler)

Kocaeli'de Betül- Muhammet Özkaraman çiftinin çocukları, ilkokul 1. sınıf öğrencisi Mısra Özkaraman (7), önceki gün bir anda fenalaştı.
Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin özel hastaneye götürülen küçük kız, dün sabah hayatını kaybetti. Ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedenini araştırmak üzere çalışma başlatıldı. Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı anlaşıldı.
Mısra Özkaraman, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
VELAYET CİNNETİ
Batman'da vücut geliştirme antrenörü Murat Atılgan (38), otobüs durağında bekleyen boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Tuba Atılgan'a (33), silahla hayattan kopardı. Olayın ardından gittiği evini ateşe veren katil, gözaltına alındı. Tutuklanan Atılgan, kızının velayetinin eşinde olduğunu ve oğlunun velayetini de almak için dava açınca sinirlendiğini söyledi. Tuba'nın kendisini sürekli çocukları göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek, "Ne senin ne benim olsun' diyerek öldürdüm" dedi.
KALP'LARA' SIĞMAYAN ACI
Bursa'da 7 yaşındaki Lara K. beden dersinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. KALP krizi nedeniyle ölmüş olabileceği vurgulandı. Soruşturma başlatıldı.
Kusma şikayeti nedeniyle ailesinin özel hastaneye götürülen küçük kız, dün sabah hayatını kaybetti. Ciğerinde enfeksiyon tespit edilen ve buna bağlı olarak kalbi duran Mısra'nın kesin ölüm nedenini araştırmak üzere çalışma başlatıldı. Mısra'nın reklam filmlerinde ve İzmit Belediye Başkanı merhum Leyla Atakan'ın hayatını anlatan 'Leyla Hanım' belgeselinde rol aldığı anlaşıldı.
Mısra Özkaraman, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.
VELAYET CİNNETİ
Batman'da vücut geliştirme antrenörü Murat Atılgan (38), otobüs durağında bekleyen boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Tuba Atılgan'a (33), silahla hayattan kopardı. Olayın ardından gittiği evini ateşe veren katil, gözaltına alındı. Tutuklanan Atılgan, kızının velayetinin eşinde olduğunu ve oğlunun velayetini de almak için dava açınca sinirlendiğini söyledi. Tuba'nın kendisini sürekli çocukları göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek, "Ne senin ne benim olsun' diyerek öldürdüm" dedi.
KALP'LARA' SIĞMAYAN ACI
Bursa'da 7 yaşındaki Lara K. beden dersinde fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı. Kurtarılamadı. KALP krizi nedeniyle ölmüş olabileceği vurgulandı. Soruşturma başlatıldı.