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    Tuğçe Can'ı canice katleden Onur Kaya'nın cezası belli oldu

    Tuğçe Can, boğazından 13 kez bıçaklandı. Cansız bedeni evinin kapısına yığıldı. Katil, sevgilisi Onur Kaya çıktı. Ve savcı iddianameyi tamamladı: Ağırlaştırılımış müebbet! İşte sizler için derlediğimiz 7 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Sev’kill’iye ömür boyu

    Eskişehirli Tuğçe Can henüz 25 yaşındaydı... Hayalleri umutları vardı. O hayallerine kavuşmak için yine bir sabah evden çıktı. Ancak sevgilisi Onur Kaya'nın saldırısına uğradı. Cani genç, dünyalar güzeli Tuğçe'yi boğazından 13 kez bıçakladı. Ardından başını taşla ezip ölümüne yol açtı. Olay yerinden kaçtı. İntihara kalkıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı. Susma hakkını kullandı. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kaya'nın 'kadına karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması gerektiği vurgulandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı caydırıcı cezanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Caydırıcı cezalar verilmezse kadın cinayetlerinin sonu gelmez.



    AH MERVE
    Denizli'de yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Merve Abra, dün evini temizlemek istedi. Sıra camlara geldi. Balkona çıkarak evinin pencerelerini silmeye çalıştı. Ancak bir anda dengesini kaybedip 3'üncü kattan yere çakıldı. Çevredekiler hemen 112'yi çağırdı. Ancak olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü saptadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp'a kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    'PİSİ'KOLOJİK HAREKET!
    İstanbul'da öğretmen Işıl Ç., 40 kediyi evine aldı. Kardeşi Kaan Ç. ablasının psikolojik durumunun yerinde olmadığını vurguladı. Ayrıca Işıl Ç.'nin malvarlığını da yönetemeyecek hale geldiğini açıkladı. Mahkemeye başvuru yaptı. Ablası hakkında akıl sağlığı raporu alınmasını isteyip kayyum atanmasını talep etti. Maheme, davayı kabul etti. Işıl Ç.'nin mallarına şerh konulmasına karar verdi. Atakan IRMAK



        128 MİLYON DEVRETTİ
        6+joker bilen çıkmayınca 127 milyon 993 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 319 bin 524'er, 4 bilenler 3 bin 87'şer, 3 bilenler 210'ar, 2 bilenler ise 20'şer lira alacak.



        627 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 627 bin lira devretti. 9 bilenler 9 bin 731'er, 8 bilenler 496'şar, 7 bilenler 97'şer, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 13'er lira alacak.



        ACİL DURUM
        7.7 ve 7.6'lık depremler, Adana'da da yıkıma yol açtı. Mustafa-Burcu Kuş çifti, hasarlı binalarından SMA hastası kızları Duru'yla birlikte kaçtı! Arabaya sığındı! Bir yandan depremle bir yandan da kızının amansız hastalığıyla mücadele ettiklerini söyleyen anne Kuş, çağrı yaptı: Biz ilk depremi kızım SMA teşhisi aldığında yaşadık. Bu bizim ikinci depremimiz. Duru büyük bir korku yaşadı. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Kızımı görmezden gelmeyin ve elinden tutun. Yardım edin!



            GERİDE HAYALLERİ KALDI
            Ankaralı mühendis İsmail Berk Odabaşı (28), iş için iki haftalığına Kahramanmaraş'a gitti. Arıkan Otel'ine yerleşti. Bu sırada, deprem meydana geldi. Otelin enkazında kalan Odabaşı, hayatını kaybetti. Afetten 2 hafta sonra çalışmak için İngiltere'ye gideceği öğrenildi. Kardeşi Sena Odabaşı, "Abim başta olmak üzere hiçbir canın katili cezasız kalmasın" dedi.



            YÜREK DAYANMAZ
            Gazıintep'te yaşayan Yaşar Bayındır, 2 yıl önce eşini kanserden kaybetti. Antalya'ya çalışmaya gitti. Aracını satmak için 4 Şubat'ta memleketine döndüğü sırada deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan Yaşar Bayındır, kızı Emel Koca ile torunları Adem, Kadriye ve Elif hayatını kaybetti.
            MEHMET BONCUK



            TARİHİ KORUMA
            Maraş'taki arkeoloji müzesinde sergilenen 3 bin 500 yıllık Maraş Fili koruma altına alındı. Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, eserde hasar olmadığını açıkladı.



                KÜÇÜK KAHRAMAN
                Asrın felaketindeki mucize kurtuluşlar da yaşandı. Hatay Antakya'da Tekkalan Ailesi, depreme 10 katlı apartmandaki evlerinde yakalandı. 6 gün önce dünyaya gelen bebek Tekkalan, saat 04.00'da ağladı! Tüm ailesini uyandırdı. Bu sırada deprem olmaya başladı! Ali Tekkalan, eşi ve 6 günlük bebeğiyle birlikte yangın merdivenine kaçtı. Saniyeler içinde kaçan ailenin evinde sağlam tek bir duvar bile kalmadı! Şans eseri kurtulduklarını belirten depremzede, yaşadıklarını şöyle anlattı: Duvarlar patladı, kolonlar yıkılmasına rağmen bina görevini yaptı. Çok şükür o gece bebeğimiz iyi ki ağladı.



                ÇOK 'HAV'ALI
                Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu deprem, Hatay'ı da yıktı geçti! Özçelik Ailesi'nin 2 yıl önce sahiplendiği Dogo Argentino cinsi köpek Dora, depremi saniyeler öncesinde hissetti. Havlayarak sahiplerine haber verdi. Ev sallanmaya başladığında ise Çınar ve Mehmet Özçelik'i yere düşürüp üzerlerine yattı, canını siper etti! Arda Özçelik, "Dora, deprem anında kardeşlerimin hayatını kurtardı. Sayısız sadakatini gördüm. O bizim kahramanımız" dedi. Çınar Özçelik ise şunları söyledi: Kendini siper etti, sonra kalçasına taş gibi bir şey düştü. Kalçasında hasar oluştu. Şu an durumu iyi. Bu yaptığından sonra onu abartısız daha fazla sevmeye başladık.



                KOLON DEĞİL KAMYON
                Hatay İskenderun da depremde ağır yıkım yaşadı. Numune Mahallesi'nde bir bina, hasar aldı. Ardından yan yattı! Apartman, altındaki park halindeki kamyonet sayesinde yıkılmadı! Bölge sakinlerinden Mustafa Utlu, "Dün gece rüzgar nedeniyle duvarların döküldüğünü gördük, taşlar düşüyor. Kamyonet tutuyor. Bir de köşesi çökmüş yer tutuyor. Bunun bir an önce yıkılması lazım" ifadelerini kullandı.



                    AFETTEN ESER YOK
                    Elazığ da, depremden etkilenen şehirlerden biriydi. Harput'taki tarihi yapı Eğri Minare, 870 yıl önce inşa edildi. 3 ila 7 derece arasındaki eğikliğe sahip yapı, İtalya'daki dünyaca ünlü Pisa Kulesi'ne benzetildi. Hatta her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği Pisa'dan daha eğriydi! İşte bu tarihi yapı, asrın felaketine direndi. Minarede çatlak oluşmadı, tek bir taş bile düşmedi! Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, minarede kullanılan Horasan harcının ve esneme katsayısının yıkılmayı önlediğini söyledi. "Minarenin içerisine merdivenlerle çıktığımızda hafif rüzgarda dahi bir esnemesini hissedebiliyoruz. Bu esnemelerle beraber kırılmayı önlediğini düşünüyoruz" dedi.



                    KARA'YİYİP' KORSANI!
                    Elvis Francois, Karayipler'de tekneyle akıntıya kapıldı. Telefon çekmediği için kimseyi arayamadı. 24 gün ketçap yiyip yaşadı. Bir uçağa ayna tutunca kurtarıldı. Ünlü ketçap firması, talihsiz adama tekne aldı.

                    MR. MÜKEMMEL!
                    ABD'deyaşayan Ergün Kırlıkovalı, F35'ler için özel kaplama yaptı. Uçaklara büyük katkı sağladı. Dünyanın en büyük silah üreticisi Northrop Grumman Corp.'tan da "mükemmeliyet ödülü' aldı.

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                    Haberler Yaşam Tuğçe Can'ı canice katleden Onur Kaya'nın cezası belli oldu
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