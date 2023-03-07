Tuğçe Can'ı canice katleden Onur Kaya'nın cezası belli oldu

Eskişehirli Tuğçe Can henüz 25 yaşındaydı... Hayalleri umutları vardı. O hayallerine kavuşmak için yine bir sabah evden çıktı. Ancak sevgilisi Onur Kaya'nın saldırısına uğradı. Cani genç, dünyalar güzeli Tuğçe'yi boğazından 13 kez bıçakladı. Ardından başını taşla ezip ölümüne yol açtı. Olay yerinden kaçtı. İntihara kalkıştı. Ancak kıskıvrak yakalandı. Susma hakkını kullandı. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kaya'nın 'kadına karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'şantaj' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması gerektiği vurgulandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı caydırıcı cezanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: Caydırıcı cezalar verilmezse kadın cinayetlerinin sonu gelmez.
AH MERVE
Denizli'de yaşayan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Merve Abra, dün evini temizlemek istedi. Sıra camlara geldi. Balkona çıkarak evinin pencerelerini silmeye çalıştı. Ancak bir anda dengesini kaybedip 3'üncü kattan yere çakıldı. Çevredekiler hemen 112'yi çağırdı. Ancak olay yerine giden sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü saptadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp'a kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'PİSİ'KOLOJİK HAREKET!
İstanbul'da öğretmen Işıl Ç., 40 kediyi evine aldı. Kardeşi Kaan Ç. ablasının psikolojik durumunun yerinde olmadığını vurguladı. Ayrıca Işıl Ç.'nin malvarlığını da yönetemeyecek hale geldiğini açıkladı. Mahkemeye başvuru yaptı. Ablası hakkında akıl sağlığı raporu alınmasını isteyip kayyum atanmasını talep etti. Maheme, davayı kabul etti. Işıl Ç.'nin mallarına şerh konulmasına karar verdi. Atakan IRMAK