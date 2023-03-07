Tuğçe Can'ı canice katleden Onur Kaya'nın cezası belli oldu





ÇOK 'HAV'ALI

Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu deprem, Hatay'ı da yıktı geçti! Özçelik Ailesi'nin 2 yıl önce sahiplendiği Dogo Argentino cinsi köpek Dora, depremi saniyeler öncesinde hissetti. Havlayarak sahiplerine haber verdi. Ev sallanmaya başladığında ise Çınar ve Mehmet Özçelik'i yere düşürüp üzerlerine yattı, canını siper etti! Arda Özçelik, "Dora, deprem anında kardeşlerimin hayatını kurtardı. Sayısız sadakatini gördüm. O bizim kahramanımız" dedi. Çınar Özçelik ise şunları söyledi: Kendini siper etti, sonra kalçasına taş gibi bir şey düştü. Kalçasında hasar oluştu. Şu an durumu iyi. Bu yaptığından sonra onu abartısız daha fazla sevmeye başladık.