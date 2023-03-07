Asrın felaketinden sağ çıkan aile yaşadıklarını anlattı

Herkes, ona asrın felaketi dedi! Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili etkiledi. İşte o afetin üzerinden tam 1 ay geçti. Can kaybı 46 bini aşarken devlet ile millet ele ele verdi. Yaraların sarılması için milyonlar kenetlendi. Depremin vurduğu Gaziantep'te yaşanan mucize kurtuluş ise tüyler ürpertti! Öyle ki Nurdağı'ndaki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan CCK Apartmanı'nda oturan Ökkeş Murat ve ailesi, saat 04.17'de sarsıntıyı hissetti! Bu sırada apartmanın üstteki üç katı, büyük bir gürültüyle yan taraftaki binanın üstüne devrildi! Tavana baktığında gökyüzünü gören Murat Ailesi, şoka girdi! Binanın kalan 3 katı da çökünce saniyeler içinde yerle bir oldu, 85 kişi hayatını kaybetti. İşte 24 daireli apartmandan yalnızca Ökkeş ailesi ve 10'a yakın kişi







Depremde mucize eseri hayatta kalan Ökkeş Murat (24), "Deprem esnasında ne yapacağımızı şaşırdık. Bina sallanırken üsteki 3 kat koparak yan binanın tarafına düştü. Odamızda gökyüzü görünüyordu. Evden tam çıkmaya çalışırken bina tamamen yıkıldı. Eşim Leyla ve 40 günlük bebeğim Meryem ile enkazdan kendi imkanlarımızla çıktık. O binanın enkazından nasıl kurtulduk bilemiyorum. Evi yeni almıştık. Evimiz her şeyimiz gitti, şükürler olsun canımızı kurtardık" dedi.

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