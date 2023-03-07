Herkes, ona asrın felaketi dedi! Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili etkiledi. İşte o afetin üzerinden tam 1 ay geçti. Can kaybı 46 bini aşarken devlet ile millet ele ele verdi. Yaraların sarılması için milyonlar kenetlendi. Depremin vurduğu Gaziantep'te yaşanan mucize kurtuluş ise tüyler ürpertti! Öyle ki Nurdağı'ndaki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan CCK Apartmanı'nda oturan Ökkeş Murat ve ailesi, saat 04.17'de sarsıntıyı hissetti! Bu sırada apartmanın üstteki üç katı, büyük bir gürültüyle yan taraftaki binanın üstüne devrildi! Tavana baktığında gökyüzünü gören Murat Ailesi, şoka girdi! Binanın kalan 3 katı da çökünce saniyeler içinde yerle bir oldu, 85 kişi hayatını kaybetti. İşte 24 daireli apartmandan yalnızca Ökkeş ailesi ve 10'a yakın kişi
Depremde mucize eseri hayatta kalan Ökkeş Murat (24), "Deprem esnasında ne yapacağımızı şaşırdık. Bina sallanırken üsteki 3 kat koparak yan binanın tarafına düştü. Odamızda gökyüzü görünüyordu. Evden tam çıkmaya çalışırken bina tamamen yıkıldı. Eşim Leyla ve 40 günlük bebeğim Meryem ile enkazdan kendi imkanlarımızla çıktık. O binanın enkazından nasıl kurtulduk bilemiyorum. Evi yeni almıştık. Evimiz her şeyimiz gitti, şükürler olsun canımızı kurtardık" dedi.
- Yaşam
- 07.03.2023 Gazete
Asrın felaketinden sağ çıkan aile yaşadıklarını anlattı
Tarihlerden 6 Şubat’tı... 11 il, 7.7 ve 7.6’yla sallandı... Gaziantep Nurdağı’ndaki CCK Apartmanı’nda oturanlar kıyameti yaşadı! Sarsıntının ilk anında binanın üstteki üç katı büyük bir gürültüyle yan yattı! Kalan kısmı ise saniyeler içinde yıkıldı! İşte o enkazdan Ökkeş Murat, eşi Leyla ve 40 günlük bebekleri Meryem sağ çıktı! Mucize aile, yaşadıklarını şöyle anlattı: Kafamızı kaldırdığımızda gökyüzünü gördük! Sağ olmamız bir mucize!
Herkes, ona asrın felaketi dedi! Kahramanmaraş'ın merkez üssü olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili etkiledi. İşte o afetin üzerinden tam 1 ay geçti. Can kaybı 46 bini aşarken devlet ile millet ele ele verdi. Yaraların sarılması için milyonlar kenetlendi. Depremin vurduğu Gaziantep'te yaşanan mucize kurtuluş ise tüyler ürpertti! Öyle ki Nurdağı'ndaki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan CCK Apartmanı'nda oturan Ökkeş Murat ve ailesi, saat 04.17'de sarsıntıyı hissetti! Bu sırada apartmanın üstteki üç katı, büyük bir gürültüyle yan taraftaki binanın üstüne devrildi! Tavana baktığında gökyüzünü gören Murat Ailesi, şoka girdi! Binanın kalan 3 katı da çökünce saniyeler içinde yerle bir oldu, 85 kişi hayatını kaybetti. İşte 24 daireli apartmandan yalnızca Ökkeş ailesi ve 10'a yakın kişi