Safra taşı can düşmanı

Karaciğerin alt bölümünde yerleşmiş olan safra kesesi, karaciğerde üretilen safranın bağırsaklara gönderilmesini sağlıyor. Bazı durumlarda safra konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak safra kesesi içerisinde çamur veya taş oluşabiliyor. Safra kesesi taşları ve kolesistit denilen safra kesesinin iltihapları da sık ortaya çıkıyor. Genellikle 40 yaşının üzerindeki kadınlarda, erkeklere oranla 2 kat daha fazla görülüyor. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çağlıkülekçi, bunun oluşmasında hamilelik, beslenme ve hormonel sebeplerin yanı sıra obezite, hormon tedavisi, çeşitli ilaçların olduğunu belirtiyor.
NASIL OLUŞUYOR?
Karaciğerde üretilen safra, safra kesesine geliyor. Safra kesesi içerisinde safranın konsantrasyonunu sağlayan kolesterol, safra pigmentleri ve safra tuzları bulunuyor. Bunlardan herhangi birinin diğerinin aleyhine artması sonucunda safrada çamur oluşuyor. Daha da ilerlerse bu çamurlar zaman içerisinde taşların oluşmasına yol açıyor. Kimi zaman belirti vermeyen safra taşı, ultrasonografi veya tomografi sırasında karşımıza çıkabiliyor. Safra kesesi taşlarının tedavisinde cerrahi öneriliyor. Özellikle şikayet veren safra kesesi taşlarında ya da safra kesesinde iltihaplanmaya yol açmış safra kesesi taşlarında ameliyat gerekiyor. Günümüzde bu ameliyat kapalı yöntemlerle yani laparoskopik kolestektomi adı altında yapılıyor.
YER ELMASI FORMDA TUTAR
ANTİOKSİDAN etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Diyabetten korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
BÖBREKLERE ACUR
İDRAR yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler.
TİROİTLER SOĞANLA SAĞLAM
ANTİBAKTERİYEL etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Tiroitleri korur.
GÖZLER DÖRT DÖRTLÜK
SAĞLIKLI gözlere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, mucize besinleri sıralıyor:
HAVUÇ: Vücudun A vitamini yapmak için kullandığı beta-karoten içerir. Göz kuruluğuna ve gece körlüğüne karşı korur.
KALE: Lahana, ıspanak ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bir filtre görevi görür. Retinayı mavi ışığa karşı korur.
KIRMIZIBIBER: Bolca C vitamini içerir. Katarakt gelişimini önlemeye yardımcı olur.
SOMON: Balık, özellikle somon, Omega-3 yağ asitleri ile doludur. Retinanın görsel sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.
AŞKIN KATİLİ UYKU APNESİ
MODERN çağın getirdiği hastalıklardan uyku apnesi, hayatı kabusa çeviriyor. Vücudun dinlenmesini ve yenilenmesini sağlayan uykunun kalitesini düşüren bu hastalık erkeklerde daha sık görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, horlamayla birlikte görülen uyku apnesinin direksiyon başında uyuklamalara, depresyona, cinsel isteksizliğe ve hatta ölüme sebep olabileceği söylüyor. Hastalığın tanısı, uyku testiyle konuluyor. Test, bir gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedilmesiyle yapılıyor. Uyku testinin sonucuna göre de tedavi hastaya uygun bir şekilde planlanıyor. Dr. Adem Dirican, tedavi edilmeyen uyku apnesinin yüksek tansiyon, kalp büyümesi, ani kalp durması, uykuda ani ölüme yol açtığını söylüyor.
CİLDİNE BAK RUHUNU ANLA
RUHSAL bozukluklar, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü stres, anksiyete, depresyon gibi birçok ruhsal bozukluğun cilt hastalıklarının başlamasına yol açtığını belirtiyor. "Ruhsal sıkıntılarla birlikteliği en sık görülen cilt hastalıkları egzema, kurdeşen, saç kırandır. Sedef hastalığı yine psikiyatri polikliniğinde en sıkça gördüğümüz hastalıklardandır. Tedavide dermatoloji ve psikiyatrinin birlikte çalışması önemlidir" bilgisini veriyor.
NASIL OLUŞUYOR?
Karaciğerde üretilen safra, safra kesesine geliyor. Safra kesesi içerisinde safranın konsantrasyonunu sağlayan kolesterol, safra pigmentleri ve safra tuzları bulunuyor. Bunlardan herhangi birinin diğerinin aleyhine artması sonucunda safrada çamur oluşuyor. Daha da ilerlerse bu çamurlar zaman içerisinde taşların oluşmasına yol açıyor. Kimi zaman belirti vermeyen safra taşı, ultrasonografi veya tomografi sırasında karşımıza çıkabiliyor. Safra kesesi taşlarının tedavisinde cerrahi öneriliyor. Özellikle şikayet veren safra kesesi taşlarında ya da safra kesesinde iltihaplanmaya yol açmış safra kesesi taşlarında ameliyat gerekiyor. Günümüzde bu ameliyat kapalı yöntemlerle yani laparoskopik kolestektomi adı altında yapılıyor.
YER ELMASI FORMDA TUTAR
ANTİOKSİDAN etkisiyle bilinen yer elması, kanserli hücreleri küçültür. Sindirimi hızlandırır. Diyabetten korur. Kilo vermeyi kolaylaştırır.
BÖBREKLERE ACUR
İDRAR yollarını temizleyen acur, böbreğin çalışmasını düzenler. Yüksek tansiyon ve felç riskini azaltır. Beyni güçlendirir ve unutkanlığı önler.
TİROİTLER SOĞANLA SAĞLAM
ANTİBAKTERİYEL etkisiyle soğan, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Karaciğer yağlanması riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Tiroitleri korur.
GÖZLER DÖRT DÖRTLÜK
SAĞLIKLI gözlere sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya, mucize besinleri sıralıyor:
HAVUÇ: Vücudun A vitamini yapmak için kullandığı beta-karoten içerir. Göz kuruluğuna ve gece körlüğüne karşı korur.
KALE: Lahana, ıspanak ve brokoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, bir filtre görevi görür. Retinayı mavi ışığa karşı korur.
KIRMIZIBIBER: Bolca C vitamini içerir. Katarakt gelişimini önlemeye yardımcı olur.
SOMON: Balık, özellikle somon, Omega-3 yağ asitleri ile doludur. Retinanın görsel sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.
AŞKIN KATİLİ UYKU APNESİ
MODERN çağın getirdiği hastalıklardan uyku apnesi, hayatı kabusa çeviriyor. Vücudun dinlenmesini ve yenilenmesini sağlayan uykunun kalitesini düşüren bu hastalık erkeklerde daha sık görülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, horlamayla birlikte görülen uyku apnesinin direksiyon başında uyuklamalara, depresyona, cinsel isteksizliğe ve hatta ölüme sebep olabileceği söylüyor. Hastalığın tanısı, uyku testiyle konuluyor. Test, bir gece boyunca beyin aktivitesinin ve solunumsal olayların kaydedilmesiyle yapılıyor. Uyku testinin sonucuna göre de tedavi hastaya uygun bir şekilde planlanıyor. Dr. Adem Dirican, tedavi edilmeyen uyku apnesinin yüksek tansiyon, kalp büyümesi, ani kalp durması, uykuda ani ölüme yol açtığını söylüyor.
CİLDİNE BAK RUHUNU ANLA
RUHSAL bozukluklar, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü stres, anksiyete, depresyon gibi birçok ruhsal bozukluğun cilt hastalıklarının başlamasına yol açtığını belirtiyor. "Ruhsal sıkıntılarla birlikteliği en sık görülen cilt hastalıkları egzema, kurdeşen, saç kırandır. Sedef hastalığı yine psikiyatri polikliniğinde en sıkça gördüğümüz hastalıklardandır. Tedavide dermatoloji ve psikiyatrinin birlikte çalışması önemlidir" bilgisini veriyor.