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    Geriye kalan enkaz! Rakamlara sözlere sığmayan acı... (25 Şubat 'deprem' haberleri)

    Depremin şiddeti 7.7 ile 7.6’ydı. Ancak acısı rakamlara da sözlere de sığmadı. Bir gün önce oturup yemek yiyen, televizyon izleyen, birbirine meyve soyup veren, sabah kahvaltısındaki sıcacık somunlu ekmeğin kokusuyla keyiflenen annelerin, babaların, çocukların hayalleri yıkıldı. Tüm fertlerini kaybeden Onuk Ailesi’nin mutluluğu da tuzla buz olan evlerinin enkazından çıkan fotoğraf albümlerinde kaldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için deprem konu başlığında derlediğimiz diğer haberler...

    Takvim
    Geriye kalan enkaz

    Felaketin üzerinden 19 gün geçti. Her hikaye yürekleri deldi. Onuk Ailesi de onlardan biriydi. Kader Onuk, 3 çocuğundan Eren ve Serkan ile Adıyaman'da Zümrüt Apartmanı'nda ikamet etmekteydi. Kızı Gamzenur Şanlıurfa'da öğrenciydi. Eşi Yusuf da Gaziantep'te taş ocağında işçiydi.

    Kardeşi Zeynep Bozduman da İstanbul'dan Adıyaman'a geldi. Yeğeni Abuzer de Muğla'dan memleketine gitti. Yani tüm aile birlikteydi. Deprem öncesi hepsi alışveriş merkezine gitti. Alışverişler yapıldı, yemekler yenildi. Asrın felaketine sadece saatler önce de son fotoğraf karesi çekildi. Fotoğrafı çeken Yusuf Onuk ile tuvalete giden oğlu Serkan, bu kareye giremedi. Tüm aile depremde can verdi.


    Sol baştan: Kader Onuk, annesi Elif Bozdoğan, kardeşi Zeynep Bozduman, yeğenleri Abuzer ve Esra Bozduman, kızı Gamzenur ve oğlu Aziz Eren...

    İşte o enkazdan bir tek Kader Onuk'un sesi geldi. Genç kadın, yarısı dışarıda, havada asılı kalan yatağında kurtarılmayı bekledi. Enkazdan kurtarıldı ancak ayakları beton altında kaldığı için kırıklar meydana gelmişti. Artan mide ve bel ağrıları üzerine ailesi tarafından önce Siverek'e oradan da Şanlıurfa'ya sevk edildi. Crush sendromuna yakalandığı, böbreklerinin iflas ettiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan genç kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden binlerce ismin arasına giren aynı aileden 9 kişi yan yana defnedildi.



    YÜREK DAYANMAZ
    K.MARAŞ     merkezli depremde İnce Ailesi de enkaz altında kaldı. Ömer-Fikret İnce 10 saat sonra kurtarıldı. Ancak 17 yaşındaki ikiz çocukları Alican ve Emrecan, el ele hayata gözlerini kapadı.



    Acılı baba, "Dünyaya el ele geldiler, dünyadan giderken de el eleydiler. Cenazeleri enkazdan çıkarken birbirlerinin elini bırakmamışlardı" diyerek ağladı.



    SİDRA'NIN KAHRAMANLARI
    BARTIN'DAN     yola çıkan madenciler, Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'yı enkazdan kurtardı. 39 yaşındaki Yasin Kalem, o anları şöyle anlattı: Sidra'nın kurtarılması bütün yorgunluğumuzu aldı. Büyük mutluluk verdi. Keşke küçük kızın kardeşlerini de kurtarabilseydik.



    ÇİFTE ACI
    Polis memuru Hakan Akdere, 2016'da Bingöl'deki hain saldırıda şehadete erdi. Şehidin kardeşi Remzi Akdere, ağabeyinin adını oğlu Hakan'a verdi. Ancak deprem, şehidin yadigarlarını da hayattan etti. Akdere, oğlu Hakan Emir (5) ile enkaz altında kalarak can verdi. Anne Zekiye Akdere'nin sözleri yürekleri deldi geçti: Rabbim iki oğlumdan geriye bana teselli için birer torunumu gül olarak bıraktı. Artık onları koklayarak yaşama tutunacağım. (ALİ ALTUNTAŞ)



        NERDESİN YEKTA
        KAHRAMANMARAŞ'TAKI felakette 8 katlı bina yıkıldı. Şirvan (40) ve Mehmet Danacı (40) çifti ile çocukları Barlas (10 aylık), Yekta Batu (3), Asaf Süreyya (7) enkazda kaldı. Baba hayatını kaybederken ailenin diğer fertleri kurtarıldı. Ancak Yekta Batu sırra kadem bastı. Annesi, küçük çocuğun bulunması için çağrı yaptı.



        AH KUZUCUKLAR
        DEPREM Gaziantep'deki Eroğlu ailesinin de evini yıktı. Enkazdan İlhan Eroğlu ile eşi Emine'nin cansız bedenleri çıktı. Çocukları Yiğit (15 ), Irmak (13) ve Ali (10) ise kurtulmayı başardı.

        Küçük yaşta büyük felaketi yaşayan çocuklar, dedeleri Yaşar Eroğlu'nun (68) desteğiyle o anları unutmaya çalıştı. Üç kardeş, babalarının emaneti koyun ve kuzuları besleyerek zaman geçirdiklerini anlattı.



        GÖZ BEBEKLERİ
        DEPREM, Hatay'ı da yıktı. Ancak sismik izolatörler kullanılarak inşa edilen Dörtyol Devlet Hastanesi, asrın felaketini hasarsız atlattı. Doktorlar hayat kurtarmak için zamanla yarıştı. Afetin yaşandığı 19 günde tam 205 bebek, burada hayata gözlerini açtı. Sağlık çalışanları yeni doğan bebekleri bir an olsun yalnız bırakmadı.



        BAHÇEMİ TANIYAMADIM
        DEPREM,         çok şiddetliydi! Her şeyi yıktı geçti. Hatay'daki bu zeytin bahçesi de afetin boyutunu gözler önüne serdi! 12 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde oluşan yarık dünyanın gündemine yerleşti. Arazinin sahibi Ömer Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi. Dedim ne olmuş, kurban olayım Allah'a. Yerli ve yabancı bilim adamları incelemeye geliyor" dedi.

        3 DAKİKADA BİR ARTÇI OLDU
        BÖLGEDE         sarsıntılar bitmedi! 6 Şubat'tan bu yana 8 bin 550 artçı meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Üç dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

        KONYA, NİĞDE, MALATYA VE SİVAS SALLANDI
        Konya'nın Ereğli ilçesinde dün 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Niğde'nin Bor ilçesinde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde ise 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremlerde can ve mal kaybı olmadı. Öte yandan AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can verenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı.
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        Haberler Yaşam Geriye kalan enkaz! Rakamlara sözlere sığmayan acı... (25 Şubat 'deprem' haberleri)
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