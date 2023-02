Geriye kalan enkaz! Rakamlara sözlere sığmayan acı... (25 Şubat 'deprem' haberleri)

GÖZ BEBEKLERİ

DEPREM, Hatay'ı da yıktı. Ancak sismik izolatörler kullanılarak inşa edilen Dörtyol Devlet Hastanesi, asrın felaketini hasarsız atlattı. Doktorlar hayat kurtarmak için zamanla yarıştı. Afetin yaşandığı 19 günde tam 205 bebek, burada hayata gözlerini açtı. Sağlık çalışanları yeni doğan bebekleri bir an olsun yalnız bırakmadı.







BAHÇEMİ TANIYAMADIM

DEPREM, çok şiddetliydi! Her şeyi yıktı geçti. Hatay'daki bu zeytin bahçesi de afetin boyutunu gözler önüne serdi! 12 dönümlük zeytin bahçesinde yaklaşık 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde oluşan yarık dünyanın gündemine yerleşti. Arazinin sahibi Ömer Aksu, "Böyle bir şey yok. Ben burayı gördüm, tahmin edemedim. Benim malım olduğu halde ben burayı tanıyamadım. Burası dümdüz bir araziydi. Dedim ne olmuş, kurban olayım Allah'a. Yerli ve yabancı bilim adamları incelemeye geliyor" dedi.



3 DAKİKADA BİR ARTÇI OLDU

BÖLGEDE sarsıntılar bitmedi! 6 Şubat'tan bu yana 8 bin 550 artçı meydana geldi. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Üç dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz" dedi.



KONYA, NİĞDE, MALATYA VE SİVAS SALLANDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından Niğde'nin Bor ilçesinde de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde ise 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Malatya'nın Pütürge ilçesinde de 4,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremlerde can ve mal kaybı olmadı. Öte yandan AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can verenlerin sayısının 44 bin 218'e yükseldiğini açıkladı.