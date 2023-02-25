Geriye kalan enkaz! Rakamlara sözlere sığmayan acı... (25 Şubat 'deprem' haberleri)

Felaketin üzerinden 19 gün geçti. Her hikaye yürekleri deldi. Onuk Ailesi de onlardan biriydi. Kader Onuk, 3 çocuğundan Eren ve Serkan ile Adıyaman'da Zümrüt Apartmanı'nda ikamet etmekteydi. Kızı Gamzenur Şanlıurfa'da öğrenciydi. Eşi Yusuf da Gaziantep'te taş ocağında işçiydi.
Kardeşi Zeynep Bozduman da İstanbul'dan Adıyaman'a geldi. Yeğeni Abuzer de Muğla'dan memleketine gitti. Yani tüm aile birlikteydi. Deprem öncesi hepsi alışveriş merkezine gitti. Alışverişler yapıldı, yemekler yenildi. Asrın felaketine sadece saatler önce de son fotoğraf karesi çekildi. Fotoğrafı çeken Yusuf Onuk ile tuvalete giden oğlu Serkan, bu kareye giremedi. Tüm aile depremde can verdi.
Sol baştan: Kader Onuk, annesi Elif Bozdoğan, kardeşi Zeynep Bozduman, yeğenleri Abuzer ve Esra Bozduman, kızı Gamzenur ve oğlu Aziz Eren...
İşte o enkazdan bir tek Kader Onuk'un sesi geldi. Genç kadın, yarısı dışarıda, havada asılı kalan yatağında kurtarılmayı bekledi. Enkazdan kurtarıldı ancak ayakları beton altında kaldığı için kırıklar meydana gelmişti. Artan mide ve bel ağrıları üzerine ailesi tarafından önce Siverek'e oradan da Şanlıurfa'ya sevk edildi. Crush sendromuna yakalandığı, böbreklerinin iflas ettiği belirlendi. Yoğun bakıma alınan genç kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Depremde hayatını kaybeden binlerce ismin arasına giren aynı aileden 9 kişi yan yana defnedildi.
YÜREK DAYANMAZ
K.MARAŞ merkezli depremde İnce Ailesi de enkaz altında kaldı. Ömer-Fikret İnce 10 saat sonra kurtarıldı. Ancak 17 yaşındaki ikiz çocukları Alican ve Emrecan, el ele hayata gözlerini kapadı.
Acılı baba, "Dünyaya el ele geldiler, dünyadan giderken de el eleydiler. Cenazeleri enkazdan çıkarken birbirlerinin elini bırakmamışlardı" diyerek ağladı.
SİDRA'NIN KAHRAMANLARI
BARTIN'DAN yola çıkan madenciler, Hatay'da 5 yaşındaki Sidra'yı enkazdan kurtardı. 39 yaşındaki Yasin Kalem, o anları şöyle anlattı: Sidra'nın kurtarılması bütün yorgunluğumuzu aldı. Büyük mutluluk verdi. Keşke küçük kızın kardeşlerini de kurtarabilseydik.
ÇİFTE ACI
Polis memuru Hakan Akdere, 2016'da Bingöl'deki hain saldırıda şehadete erdi. Şehidin kardeşi Remzi Akdere, ağabeyinin adını oğlu Hakan'a verdi. Ancak deprem, şehidin yadigarlarını da hayattan etti. Akdere, oğlu Hakan Emir (5) ile enkaz altında kalarak can verdi. Anne Zekiye Akdere'nin sözleri yürekleri deldi geçti: Rabbim iki oğlumdan geriye bana teselli için birer torunumu gül olarak bıraktı. Artık onları koklayarak yaşama tutunacağım. (ALİ ALTUNTAŞ)