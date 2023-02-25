Fırsatçıya ceza

Depremler sonrası bölgeden çevre illere göç artarken, bu durumu 'fırsat' olarak gören bazı emlakçı ve ev sahiplerinin konutları iki kata varan fiyat artışıyla depremzedelere kiralamaya başlaması ayrımcılık olarak niteleniyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, depremzedelerden yüksek kira istenmesi, depremzedelere ev verilmemesi ya da istihdamın sağlanamaması gibi eylemlerin insan hakları ihlali olduğunun altını çizdi. Kurumun bu konularda idari yaptırım uygulama yetkisinin bulunduğunu söyleyen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başvurular ve resen incelemeler doğrultusunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmesi halinde en az 5 bin 958 lira, üst sınırda ise 89 bin 571 lira ceza verilebilir."
DEPREMZEDEDEN ŞİKAYET VAR
TÜKETİCİLER Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: Depremle ilgili en çok ulaşan şikayetlerin başında tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplayanlar geliyor. Deprem bölgelerinden artan talebi fırsata çevirmek isteyen bazı kötü niyetlilerin gıda maddelerinde, taşıma ücretlerinde ve konut kiralarında rakamları aşırı artırdığını görüyoruz.
TÜKETİCİ Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: Özel okullardaki öğrencilerin diğer şehirlerdeki aynı özel okula kaydının yapılmadığı ve paraların iade edilmediği yönünde şikayetler alıyoruz. Vatandaşlar, bu konularda haklarını arayabilir.
DEPREMZEDEDEN ŞİKAYET VAR
TÜKETİCİLER Derneği Genel Başkanı Levent Küçük: Depremle ilgili en çok ulaşan şikayetlerin başında tanınmış yardım kurumlarının ve isimlerin adını kullanarak bağış ve yardım toplayanlar geliyor. Deprem bölgelerinden artan talebi fırsata çevirmek isteyen bazı kötü niyetlilerin gıda maddelerinde, taşıma ücretlerinde ve konut kiralarında rakamları aşırı artırdığını görüyoruz.
TÜKETİCİ Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: Özel okullardaki öğrencilerin diğer şehirlerdeki aynı özel okula kaydının yapılmadığı ve paraların iade edilmediği yönünde şikayetler alıyoruz. Vatandaşlar, bu konularda haklarını arayabilir.