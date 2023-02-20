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    Depremzedeye gemilerde de barınma imkanı

    Deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlara denizde de barınma imkanı sağlandı. İlk etapta bin 56 yataklı gemi depremzedelere açıldı.

    ’Sea’ferberlik

    Depremzedelere denizde de konaklama imkanı başladı. Bölgedeki vatandaşların konaklama ihtiyacının karşılanması için İskenderun'a getirilen 400 kabin ve bin 56 yatak kapasiteli kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı.

    İlk misafirleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı. Dönmez, 3 bin kişilik 2 geminin daha depremzedeleri ağırlayacağını belirtti.



    200 PERSONEL İLE HİZMET
    Miray     Cruises İşletme Müdürü Deniz Bayram, 200 çalışanın hizmet verdiği gemide sağlık personeli bulunduğunu, 3 öğün yemek, sıcak su ve banyo imkanının sağlandığını belirtti.

    Soğuk ve sıcak içecek ikramlarının da sunulduğu belirtildi. Ailesiyle gemide konaklayan İbrahim Kürkçü "5 kişi geldik. Allah düşünenlerden, yapanlardan razı olsun" ifadesini kullandı.



    Gemi, çocuk oyun salonları, doktor, restoran, kütüphane gibi pek çok imkanla vatandaşları ağırlıyor.



        İLGİ ÇOK GÜZEL
        Gemide ağırlanan afetzedelerden Dürdane Yıldız, zor koşullardan gelerek sıcak bir ortama kavuşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Ortam çok iyi, sıcak, ilgi çok güzel" diye konuştu.

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