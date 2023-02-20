Depremzedeye gemilerde de barınma imkanı

Depremzedelere denizde de konaklama imkanı başladı. Bölgedeki vatandaşların konaklama ihtiyacının karşılanması için İskenderun'a getirilen 400 kabin ve bin 56 yatak kapasiteli kruvaziyer gemisi, afetzedeleri ağırlamaya başladı.



İlk misafirleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez karşıladı. Dönmez, 3 bin kişilik 2 geminin daha depremzedeleri ağırlayacağını belirtti.