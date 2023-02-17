Asrın felaketi sonrası koruyucu aile başvuru sayısı 290 bine çıktı





ŞU AN UYGULANMIYOR

Önceki yıllarda koruyucu aile olmak için günlük ortalama 3 başvuru alınırken, sadece 10 günde bu rakam 290 bine yükseldi. Ancak depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile hizmetinin şu anda uygulanmadığı belirtildi. Yetkililer şu bilgileri verdi: Depremzede çocuk ve bebekler, ilk önce hastanelere ulaştırılıyor. Tedavileri yapılıyor. Kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim ediliyor. Ailelerine ulaşılamayan bebekler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlarda koruma altına alınıyor.



KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, çocuğun öz anne babası ya da vasisi olmayan kişiler koruyucu aile başvurusunda bulunabiliyor.

İlk etapta çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih ediliyor.

Koruyucu aile olmak isteyen evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz herkes e-Devlet ve ikamet edilen ilde bulunan il müdürlüklerine müracaat edilebiliyor.



MONTUYLA KORUDU

Deprem Diyarbakır'ı da vurdu. Hemşire Semihe Yavuz hemen enkaza koştu. "2 aylık bebek buldum. Soğuktan korumak için montuma sakladım. Sonra yetkililere teslim ettim" diye konuştu.



3 İNEK ÇİFTLİĞE

K.Maraş'ta Elif Adıgüzel'in enkazdan çıkardığı 3 inek koruma altına alındı. Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilip tedavilerine başlandı.

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