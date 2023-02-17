Aleyna Ölmez tam 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı

Yüzyılın depreminin üzerinden tam 11 gün geçti. Acının hanesine yazılan rakamlar artsa da mucizeler hiç bitmedi... 11 ilden gelen her mucize nefes acımızı az da olsa dindirdi. Ve o mucizelere dün bir yenisi daha eklendi. Umudun ve hayatın adı bu kez Aleyna Ölmez'di... Kahramanmaraşlı Ölmez ailesinin yaşadığı 4 katlı bina depremle bir anda yere indi. Aleyna ile annesi, babası ve 2 erkek kardeşinin enkazda olduğu belirlendi. 17 yaşındaki Aleyna'nın anne ve babası ne yazık ki hayatını kaybetti. Kardeşi Kıvanç'ın kendi çabalarıyla kurtulduğu öğrenildi. İşte ekipler dün yeniden o enkaza gitti. Bu sırada molozlar arasından bir ses geldi. Bunun üzerine maden işçileri, AFAD, komandolar, itfaiye ekipleri, Aleyna'yı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, madencilerin domuz damı yöntemiyle güvenli bir şekilde açtıkları tünelden girdi. Genç kız, ekipler sayesinde depremden tam 248 saat sonra hayata ikinci kez merhaba dedi. Tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.