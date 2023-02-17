Aleyna Ölmez tam 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı

Yüzyılın depreminin üzerinden tam 11 gün geçti. Acının hanesine yazılan rakamlar artsa da mucizeler hiç bitmedi... 11 ilden gelen her mucize nefes acımızı az da olsa dindirdi. Ve o mucizelere dün bir yenisi daha eklendi. Umudun ve hayatın adı bu kez Aleyna Ölmez'di... Kahramanmaraşlı Ölmez ailesinin yaşadığı 4 katlı bina depremle bir anda yere indi. Aleyna ile annesi, babası ve 2 erkek kardeşinin enkazda olduğu belirlendi. 17 yaşındaki Aleyna'nın anne ve babası ne yazık ki hayatını kaybetti. Kardeşi Kıvanç'ın kendi çabalarıyla kurtulduğu öğrenildi. İşte ekipler dün yeniden o enkaza gitti. Bu sırada molozlar arasından bir ses geldi. Bunun üzerine maden işçileri, AFAD, komandolar, itfaiye ekipleri, Aleyna'yı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, madencilerin domuz damı yöntemiyle güvenli bir şekilde açtıkları tünelden girdi. Genç kız, ekipler sayesinde depremden tam 248 saat sonra hayata ikinci kez merhaba dedi. Tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
UMUDUMUZ BERAT
Adıyaman 6 katlı Merve Apartmanı tamamen yıkıldı. Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesinde yaşayan Ramazan Yücel (51) eşi Bedriye (45), 20 yaşındaki kızı Rojin, 18 yaşındaki Muhammet, 11 yaşındaki Berat ve 8 yaşındaki Yusuf enkaz altında kaldı. 207 saat sonra 11 yaşındaki Berat'ın sağ çıkması enkaz başında 11 gündür bekleyen amca Hanifi Yücel'i umutlandırdı. Kardeşinin enkaz altında olduğunu belirten Hanifi Yücel, "Berat mucizemiz oldu. İki koltuk arasında kalmış, sağ kurtuldu. Annesi ve diğer yeğenlerim hayatını kaybetti. Enkazda bir tek kardeşim kaldı" ifadesini kullandı.
İDRARIMI İÇTİM
Asrın felaketindeki mucize kurtuluşlardan biri de Hüseyin Berber'di. Berber, tam 183 saat sonra enkazdan çıkartılıp hayata adeta ikinci kez geldi. Mersi'nde tedavi gördüğü hastanede o anları anlatırken hala şok içindeydi: Bina 15 katlı. Ben giriş katında oturuyorum. O an
sürekli bağırıp çağırdım, ama kimse yoktu. Yattığım yerde bir şişe su ve ilaçlarım vardı. Şans eseri onların hepsi yanıma düştü. Onları içtim. Tabi suyum bir süre sonra bitti. Daha sonra şişenin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. O sayede halatta kaldım. Beni ufak bir delikten çekip çıkardılar.