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    Aleyna Ölmez tam 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı

    Aleyna Ölmez tam 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Böbrek fonksiyonları tamdı. Bu mucize doktorları bile şaşırttı: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.

    Aleyna Ölmez tam 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı

    Yüzyılın depreminin üzerinden tam 11 gün geçti. Acının hanesine yazılan rakamlar artsa da mucizeler hiç bitmedi... 11 ilden gelen her mucize nefes acımızı az da olsa dindirdi. Ve o mucizelere dün bir yenisi daha eklendi. Umudun ve hayatın adı bu kez Aleyna Ölmez'di... Kahramanmaraşlı Ölmez ailesinin yaşadığı 4 katlı bina depremle bir anda yere indi. Aleyna ile annesi, babası ve 2 erkek kardeşinin enkazda olduğu belirlendi. 17 yaşındaki Aleyna'nın anne ve babası ne yazık ki hayatını kaybetti. Kardeşi Kıvanç'ın kendi çabalarıyla kurtulduğu öğrenildi. İşte ekipler dün yeniden o enkaza gitti. Bu sırada molozlar arasından bir ses geldi. Bunun üzerine maden işçileri, AFAD, komandolar, itfaiye ekipleri, Aleyna'yı kurtarmak için harekete geçti. Ekipler, madencilerin domuz damı yöntemiyle güvenli bir şekilde açtıkları tünelden girdi. Genç kız, ekipler sayesinde depremden tam 248 saat sonra hayata ikinci kez merhaba dedi. Tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.



    UMUDUMUZ BERAT
    Adıyaman 6 katlı Merve Apartmanı tamamen yıkıldı. Binanın bodrum katındaki kapıcı dairesinde yaşayan Ramazan Yücel (51) eşi Bedriye (45), 20 yaşındaki kızı Rojin, 18 yaşındaki Muhammet, 11 yaşındaki Berat ve 8 yaşındaki Yusuf enkaz altında kaldı. 207 saat sonra 11 yaşındaki Berat'ın sağ çıkması enkaz başında 11 gündür bekleyen amca Hanifi Yücel'i umutlandırdı. Kardeşinin enkaz altında olduğunu belirten Hanifi Yücel, "Berat mucizemiz oldu. İki koltuk arasında kalmış, sağ kurtuldu. Annesi ve diğer yeğenlerim hayatını kaybetti. Enkazda bir tek kardeşim kaldı" ifadesini kullandı.



    İDRARIMI İÇTİM
    Asrın felaketindeki mucize kurtuluşlardan biri de Hüseyin Berber'di. Berber, tam 183 saat sonra enkazdan çıkartılıp hayata adeta ikinci kez geldi. Mersi'nde tedavi gördüğü hastanede o anları anlatırken hala şok içindeydi: Bina 15 katlı. Ben giriş katında oturuyorum. O an
    sürekli bağırıp çağırdım, ama kimse yoktu. Yattığım yerde bir şişe su ve ilaçlarım vardı. Şans eseri onların hepsi yanıma düştü. Onları içtim. Tabi suyum bir süre sonra bitti. Daha sonra şişenin içine idrarımı yaptım, beklettim, soğuyunca içtim. O sayede halatta kaldım. Beni ufak bir delikten çekip çıkardılar.



        YANIMDA PARA YOKTU
        Asrın depremine Hatay'daki evinde yakalanan ve eşiyle, kızını kaybeden 51 yaşındaki Emine Doğu, üzerinde para olmadığı için sağlık ekiplerinden kendisini devlet hastanesine götürmesini istedi. Şu an Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Emine Doğu, SABAH'A konuştu: "Enkaz altında kaldığım için üzerimde para yoktu; onun için özel hastaneye gitmek istemedim. Gözlerimi Adana Şehir Hastanesi'nde açtım. İlk önce özel hastane zannettim. 5 yıldızlı otel gibi çok lüks" dedi.



        İLK SARSINTI YIKTI BİZİ
        K. Maraşlı Eylül Arıcı, 5 katlı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. 52 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: Depreme ailemle beraber uyku halindeyken yakalandık. Çok zordu. İki deprem oldu, birincisinde zaten binamız çökmüştü. İkincisinde de daha fazla çöktü. Enkaz altında 52 saat kaldım. Sapasağlam çıktım. Sadece bacaklarımda sorun var.



        HAYAT HEMŞİRE
        Malatya'da yaşayan depremzede hemşire Nevin Karakaya (25) ailesiyle kaldığı ve gönüllü çalıştığı kampta, doğum sancıları başlayan Suriyeli Emenil Halil (26) ile karnındaki bebeğinin hayatını kurtardı. Kaldırıldığı hastanede doğum yapan Emenil Halil bebeğine hemşire Nevin'in adını verdi.

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        Haberler Yaşam Aleyna Ölmez tam 248 saat sonra enkazdan çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı
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