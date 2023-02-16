Kahramanmaraş'ta Melike İmamoğlu 222 saat sonra hayata ellerini uzattı





ONUN MUCİZESİ

TÜRKİYE tam 10 gün önce tarihin en büyük depremini yaşadı. 10 il, 7.7 ve 7.6 ile adeta yıkıldı. 85 milyon yaraları sarmak için kolları sıvadı... Binalar yerle bir olsa da umutlarımız hep sağlamdı...



Ve 10'uncu günde sessizlik, enkaz ve toz dumanlarının arasından çıkan mucize kurtuluşlar acımızı biraz da olsa azalttı...



KİMİ küçük kıyamet, kimi tufan dedi... Ancak tüm bilim insanları Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki depremin dünya tarihinde bir ilk olduğu konusunda hem fikirdi... Yüzyılın afeti, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'yı adeta yerle bir etti. Ancak hiçbir şey umutların tükenmesine engel değildi. Ve 10'uncu günde gelen mucize kurtuluşlar acımızı az da olsa dindirdi. 222 saat sonra kurtulan Melike İmamoğlu, 227'inci saatte enkazın altından çıkarılan Cemile Kekeç (74) ile Hatay'da anne ve çocuklarının her nefesi bir ömre bedeldi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yardımlar da tüm hızıyla devam etti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Şunları söyledi: "Delillendirilmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır. Binalara barkotlar yerleştiriliyor. Numunesi alınmış, kanıtı alınmış ve 'artık enkaz kaldırma yapılabilir' denilen ölçüde enkazlar kaldırılacak. Şehirlerimizde bir kolluk kuvveti varsa şu anda üç kolluk kuvveti var. Bu şehirlerdeki güvenlik güçlerimizin sayısını üçe katladık. Şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildi. 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu, 59 bin 814 kişiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.