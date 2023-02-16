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    Kahramanmaraş'ta Melike İmamoğlu 222 saat sonra hayata ellerini uzattı

    Çifte depremin üzerinden 10 gün geçti. Tam da umutlar tükenirken Maraş’ta Melike İmamoğlu, 222 saat sonra “imdat” diye ses verdi! Ekipler koştu, elini tuttu, “Kurtulacaksın” dedi. Hayata sarılan o eller, mucizeyı resmetti.

    Takvim
    Elde var hayat

    Hayrulah Mahallesi Gülbike Apartmanı'nda, enkaz kaldırma çalışmaları vardı. İşte o sırada içeriden "İmdat, kurtarın" sesi yankılandı. Ekipler şaşırdı! Enkazı elleriyle kazdı. Yaşam koridoru açtı. 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'na ulaştı.



    Biri elini yakaladı. Bırakmadı. Diğerleri genç kadını çıkardı. İlk anda "su" istediği sanıldı. Ama sonra kızının adı olan "Sılam" diye sayıkladığı anlaşıldı.

    10 gün aç susuz kalan İmamoğlu, hastaneye kaldırıldı. Bütün ekip, hüngür hüngür ağladı.



    ONUN MUCİZESİ
    TÜRKİYE tam 10 gün önce tarihin en büyük depremini yaşadı. 10 il, 7.7 ve 7.6 ile adeta yıkıldı. 85 milyon yaraları sarmak için kolları sıvadı... Binalar yerle bir olsa da umutlarımız hep sağlamdı...

    Ve 10'uncu günde sessizlik, enkaz ve toz dumanlarının arasından çıkan mucize kurtuluşlar acımızı biraz da olsa azalttı...

    KİMİ küçük kıyamet, kimi tufan dedi... Ancak tüm bilim insanları Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 iki depremin dünya tarihinde bir ilk olduğu konusunda hem fikirdi... Yüzyılın afeti, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'yı adeta yerle bir etti. Ancak hiçbir şey umutların tükenmesine engel değildi. Ve 10'uncu günde gelen mucize kurtuluşlar acımızı az da olsa dindirdi. 222 saat sonra kurtulan Melike İmamoğlu, 227'inci saatte enkazın altından çıkarılan Cemile Kekeç (74) ile Hatay'da anne ve çocuklarının her nefesi bir ömre bedeldi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yardımlar da tüm hızıyla devam etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Şunları söyledi: "Delillendirilmeler bütün binalarda devam etmektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır. Binalara barkotlar yerleştiriliyor. Numunesi alınmış, kanıtı alınmış ve 'artık enkaz kaldırma yapılabilir' denilen ölçüde enkazlar kaldırılacak. Şehirlerimizde bir kolluk kuvveti varsa şu anda üç kolluk kuvveti var. Bu şehirlerdeki güvenlik güçlerimizin sayısını üçe katladık. Şu ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına 10'ar bin lira gönderildi. 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu, 59 bin 814 kişiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



    HEP SILA'SINI SAYIKLADI
    DEPREM     acıydı, yıkıcıydı... Acıyı dindiren ise mucize kurtuluşlardı. İşte o mucizelerden biri de Kahramanmaraş'ta yaşandı. Sevinç gözyaşlarının adresi 7 katlı Gülbike Apartmanı'ydı. Ekipler yaşam belirtisi aramak için son bir kez enkazda çalışma yaptı. Bu sırada "İmdat" çığlığı duyan kepçe operatörü hemen ekipleri çağırdı. Ve 222 saat sonra Melike İmamoğlu'na ulaşıldı. İmamoğlu, ekipler tarafından ambulansa taşındı. Mucize kadının yakınları büyük sevinç yaşadı. Melike İmamoğlu'nun ablası Nilgün Kalay "Sürekli kızı Sıla'yı sayıklıyordu. Umudumuzu kesmişken Allah'ın hikmeti gerçekleşti" diyerek mutluluğunu anlattı.



    SÜPERSİN CEMİLE TEYZE
    KAHRAMANMARAŞ'TA 74 yaşındaki Cemile Kekeç, depreme evinde yakalandı. 7 katlı Kalkan Apartmanı'nın enkazında kaldı. Tam 227 saat molozların altında yaşamak için savaştı. Ve bir mucize yaşandı! Ekipler tarafından 10'uncu günde kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alındı.

    CAN KARDEŞLER
    Hatay'da     yaşayan Aras ve Ayaz Dövme kardeşler depreme babaannelerinin evinde yakalandı. 33 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Ayaz, o anları şöyle anlattı: Kuşlarımız bizi 'cik cik' sesiyle uyandırdı. Televizyonumuz düştü, evimiz yıkıldı. Duvar düştü.

    Aras'ın depreme dair aklında kalanlar ise filmleri aratmadı: Birden duvar patladı, her yeri toz kapladı.

    228. SAATTE GELEN HAYAT
    Deprem    , Hatay Antakya'yı da yıktı. Ekipler, dün gün boyu Uğur Apartmanı'nın enkazında hayat aradı. İşte o sırada bir mucize yaşandı! Ela Bağdeti isimli anne ile 2 çocuğu, depremin 228'inci saatinde kurtarıldı. Hepsi hastaneye kaldırıldı.

    MUCİZEYE tanıklık eden madenci Mehmet Eryılmaz, o anları şöyle anlattı: Anne önce su istedi. Sağlık ekipleri müdahale etmeden bir şey vermedik. Bize 'Hangi gündeyiz?' diye sordu.



        İŞTE VATAN SEVGİSİ
        Depremin ardından devlet tüm imkanlarını seferber etti. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar de asrın felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Afetin yıktığı 10 ilde, depremzedelerle bir araya geldi. Çocuklara oyuncak hediye etti, afetzedelerle dertleşti. Dün de Trakya Üniversitesinin (TÜ) Elbistan'da kurduğu destek merkezini gezdi. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye sayısız yardım gönderen Selçuk Bayraktar ayrıca AFAD ile koordineli olarak bin konut sözü de verdi.

        EN HASARLI İLÇELER
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 ildeki hasar tespit çalışmalarını hızlandırdı. En çok hasar alan ilçeleri de saptadı. Depremden en çok etkilenenlerin Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya İlçeleri olduğu saptandı.

        ROMANYA DA SALLANDI
        TÜRKİYE'DEKİ deprem paniği Romanya'ya sıçradı. Romanya dün 5,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Herkes "Türkiye'deki depremin devamı mı?" sorusuna cevap aradı. Bulgar sismolog Valentin Buchakchiev ise bunun mümkün olmadığını anlattı. Romanya'daki fay hatlarının Türkiye'dekilerden farklı olduğunu vurguladı.

        CANKURTARAN ALAADDİN
        ANTAKYA'DA yaşayan Alaaddin Özyurt (25) deniz cankurtaranıydı., 6 Şubat depreminde yalın ayak önce ailesini ardından da akraba ve komşularını tek tek enkazın altından çıkardı. Mahallenin eczanesinden aldığı malzemelerle yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.



        İYİ Kİ VARSINIZ
        TÜRKİYE yaralarını sarmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin evlatları da sahada görev aldı. Mehmetçik, depremin vurduğu 10 ile çadırkent kurup sahra hastaneleri açtı. Arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Güvenliği sağladı. Yardım malzemelerini afetzedelere ulaştırdı. Yemek ve ekmek dağıtımına kadar her alanda çalışma yaptı. Hatta küçük yavruların mamalarını yedirip yürekleri ısıttı.



        HER GÜN 1 TIR ÇADIR
        FİRMALAR, afet bölgesindeki depremzedelerin geçici barınma sorununa destek için düğmeye bastı. Prefabrik şirketi yöneticisi Atakan Yalçınkaya, AFAD ile koordinasyon içinde hareket ettiklerini açıkladı. Şu bilgileri paylaştı: 4x6 ebatlarında deprem çadırı üretiyoruz. Bu çadırlar izolasyonlu, soba kurulabilen, soba bacası olan, bir ailenin içerisinde rahatça yaşayabileceği çadırlar. Bunları hiç bekletmeden tamamlandıkça peyderpey bölgelere gönderiyoruz. Günlük en az 1 TIR çadır sevkiyatı yapıyoruz. Devletimizin, milletimizin, özel sektörün hizmetindeyiz. (MURATHAN YILDIRIM)



        AMBULANS ORDUSU
        SAĞLIK Bakanlığı, yüzyılın afetinden sonra tüm ekiplerini sahaya yolladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da da alarm durumu vardı.

        400 kişilik 112 ekibi Hatay'ın kırsal mahallelerinde sağlık hizmetinin aksamaması için gece gündüz görev yapmaya başladı. Yüzlerce ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri başta kronik, diyaliz veya evde bakıma muhtaç hastaları sağlık kontrolünden geçirip ilaçlarını ulaştırdı.
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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta Melike İmamoğlu 222 saat sonra hayata ellerini uzattı
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