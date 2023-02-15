Evini ücretsiz yapanların yanı sıra kiraları uçuranlar var

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler evlerini depremzedelere ücretsiz açarken, bazı fırsatçılar da kiraları uçurdu. Çevre illerde ve depremzedelerin gittikleri yerlerde fiyatlarda yükseliş başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Mersin Temsilcisi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Komitesi Başkanı Ümit Mete, bazı ev sahiplerinin istedikleri tutarları çok artırdığını belirterek, "Kiralar 5 binden 10 bine, 15 bine çıktı. 5 milyona satılan evler 15-20 milyon oldu, abartmıyoruz. Biz söylemeye utanıyoruz" dedi. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da "Biz 7 bin ilanın sahiplerine ulaştık ve uyardık. Emlakçılar olarak depremzedelerden komisyon almama kararı verdik. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef artışlar yaşanıyor. Bizim baskılamamıza rağmen yüzde 30-40'a varan artışlar yaşandı. Ticaret Bakanlığı'na da şikâyetlerde bulunduk. Umarız bir cezai yaptırımı olur" diye konuştu.
DAYANIKLILIK TESTİNE TALEP PATLADI
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Türkiye İnşaat Mühendisleri Odaları Birliği'ne bağlı meslek odaları ve inşaat mühendislerinin telefonları susmuyor. Herkesin oturduğu binanın depreme dayanıklılığını merak ettiği belirten Antalya İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Soner Akdoğan, bu konuda izlenecek iki yolu ve fiyatları anlattı:
İKİ YÖNTEM VAR
"Birincisi 6306 sayılı Kanun kapsamında bu işi yapan, Bakanlık'ın yetkilendirdiği firmalar var. Başvurunuzu yaptınız, binanız riskli ise 2 ay içinde binanın boşaltılması, yıkılması ve kendi imkanlarınız veya bir müteahhitle anlaşıp binayı tekrar yapmanız gerekiyor. İkinci yöntem, vatandaş kendi binasının durumunu öğrenmek için bir tespit yaptırabilir. Depreme dayanıklılık testi ücretleri 20 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabiliyor."