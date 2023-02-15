Evini ücretsiz yapanların yanı sıra kiraları uçuranlar var

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler evlerini depremzedelere ücretsiz açarken, bazı fırsatçılar da kiraları uçurdu. Çevre illerde ve depremzedelerin gittikleri yerlerde fiyatlarda yükseliş başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Mersin Temsilcisi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Emlak Komitesi Başkanı Ümit Mete, bazı ev sahiplerinin istedikleri tutarları çok artırdığını belirterek, "Kiralar 5 binden 10 bine, 15 bine çıktı. 5 milyona satılan evler 15-20 milyon oldu, abartmıyoruz. Biz söylemeye utanıyoruz" dedi. Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da "Biz 7 bin ilanın sahiplerine ulaştık ve uyardık. Emlakçılar olarak depremzedelerden komisyon almama kararı verdik. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef artışlar yaşanıyor. Bizim baskılamamıza rağmen yüzde 30-40'a varan artışlar yaşandı. Ticaret Bakanlığı'na da şikâyetlerde bulunduk. Umarız bir cezai yaptırımı olur" diye konuştu.