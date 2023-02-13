Sağ kaldılar ama yıkıldılar! Evlat edindikleri 3 çocuğu deprem aldı! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Murat ve Elif Yenigül çifti, çocukları olmadığı için 18 yıl önce Fatmagül'ü evlat edinip sarıp sarmaladı. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapmaya başladı. Depremin olduğu gece sarsıntıya uykuda yakalanan Murat ve Elif Yenigül, çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. Yenigül çifti kurtarıldı ancak ailenin evlat edindiği Fatmagül ve koruyucu ailelik yaptıkları Dilara ile Alican kurtulamadı. Acılı baba Murat Yenigül, "Rabbim bize çocuk vermedi. Biz onlara gözümüz gibi bakıyorduk. Yavrularım beton yığınının altında kaldı. İçim yanıyor, mal gitsin, mülk gitsin ama ciğerlerim neden gitti? Fatmagül doğduğu zaman evlatlık edindik, Dilara'yı 9 yaşında yanımıza aldık, Alican ise daha 5 aydır yanımızdaydı. Özel izin alıp, kucağıma aldım seve seve toprağa verdim. Fatmagül'ün hayalleri vardı. İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra Astsubaylık sınavı için hazırlanıyordu. Daha iki hafta önce doğum gününü kutlamıştık. Evimiz yıkıldı, çocuklarımızı kaybettik" diyerek ağladı. Mevlüt HASGÜL-Tolga YANIK

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