Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! Iphone 14 Plus, Casper Excalibur, Apple Ipad, Apple AirPods, Apple Watch Series

Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası sonuçları belli oldu. İşte asil ve yedek talihliler...
APPLE IPHONE 14 PLUS 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
CASPER EXCALIBUR KAZANAN ASİL TALİHLİLER
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APPLE IPHONE 14 PLUS 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER
CASPER EXCALIBUR KAZANAN ASİL TALİHLİLER
APPLE IPAD KAZANAN ASİL TALİHLİLER
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