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    Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! Iphone 14 Plus, Casper Excalibur, Apple Ipad, Apple AirPods, Apple Watch Series

    Milli Piyango İdaresi'nin 22.12.2022 tarihli izniyle düzenlenen Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. 06.02.2023 tarihinde yapılan söz konusu çekilişe 895.308 katılım gerçekleşti.  Apple Iphone 14 Plus 128 GB, Casper Excalibur, Apple Ipad, Apple AirPods Pro 2. Nesil , Apple Watch Series 7 Gps gibi ödüllerin sahibi oldu. İşte Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası asil ve yedek talihlileri...

    Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası

    Turkcell Paycell Mobil Ödeme Kampanyası sonuçları belli oldu. İşte asil ve yedek talihliler...



    APPLE IPHONE 14 PLUS 128 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER



    CASPER EXCALIBUR KAZANAN ASİL TALİHLİLER



        APPLE IPAD KAZANAN ASİL TALİHLİLER



        APPLE WATCH SERIES 7 GPS KAZANAN YEDEK TALİHLİLER



        APPLE AIRPODS PRO 2.NESİL KAZANAN ASİL TALİHLİLER



            APPLE IPHONE 14 PLUS 128 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER



            CASPER EXCALIBUR KAZANAN YEDEK TALİHLİLER



            APPLE IPAD KAZANAN YEDEK TALİHLİLER
                AFAD yayınladı: Kalem kalem acil İhtiyaç listesi
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