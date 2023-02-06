Nefes nefese mücadele

Bolu'da yaşayan 30 yaşındaki Serkan Durak, biyomedikal cihaz teknikeriydi.
Mesleği nedeniyle günlerinin büyük bir kısmı hastanede geçti. 15 yıl önce nadir görülen bir akciğer hastalığına yakalandığını öğrendi. Langerhans hücreli histiyositozis adlı hastalığı nedeniyle akciğerlerinde sürekli hava dolu kesecikler oluştuğu, bunların patlaması sonucu akciğerlerinin söndüğü belirlendi. Hastalığının kesin teşhisi ancak 3 yıl önce konulan Durak için tek yol akciğer nakliydi!
Bunun için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil listesine girdi. 2022'nin ilk ayında beklediği nakil telefonu geldi. Ancak donörde gelişen problemden dolayı nakil ertelendi. 1 yıl daha bekleyen Durak için müjdeli haber 23 Aralık'ta geldi.
Tam da doktoru Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Vayvada'nın doğum gününde ameliyata girdi. Hakilin ardından hayata yeniden başlayan Durak, "Ameliyattan sonra o içime çektiğim derin nefesle, yıllardır ilk defa dolu dolu içimde o havayı hissedebildim" dedi.
Mesleği nedeniyle günlerinin büyük bir kısmı hastanede geçti. 15 yıl önce nadir görülen bir akciğer hastalığına yakalandığını öğrendi. Langerhans hücreli histiyositozis adlı hastalığı nedeniyle akciğerlerinde sürekli hava dolu kesecikler oluştuğu, bunların patlaması sonucu akciğerlerinin söndüğü belirlendi. Hastalığının kesin teşhisi ancak 3 yıl önce konulan Durak için tek yol akciğer nakliydi!
Bunun için Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nakil listesine girdi. 2022'nin ilk ayında beklediği nakil telefonu geldi. Ancak donörde gelişen problemden dolayı nakil ertelendi. 1 yıl daha bekleyen Durak için müjdeli haber 23 Aralık'ta geldi.
Tam da doktoru Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Vayvada'nın doğum gününde ameliyata girdi. Hakilin ardından hayata yeniden başlayan Durak, "Ameliyattan sonra o içime çektiğim derin nefesle, yıllardır ilk defa dolu dolu içimde o havayı hissedebildim" dedi.