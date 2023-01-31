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    Mucize bebek Miraç'ın inanılmaz hayata tutunma hikayesi!

    Eskişehir’de 7 ay önce doğuştan kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen Miraç bebek ambulans helikopterle sevk edildiği Konya’da 5 kez ameliyat oldu. Anne Ebru Elbir, 6 ay yoğun bakımda kalan çocuğunu dün kucağına aldı...

    Tolga Yanık
    Mucize bebek Miraç

    Muzaffer ve Ebru Elbir çifti 4 Temmuz'da ikinci çocukları Miraç'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak doğumdan kısa süre sonra özellikle solunum sıkıntı yaşayan küçük Miraç hemen yoğun bakıma alındı. Kalp rahatsızlığı teşhisi konulan Miraç bebek ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne sevk edildi. 6 aylık süre içerisinde Op. Dr. Murat Şimşek ve ekibi tarafından kalp ve bağırsaklarından olmak üzere 5 ağır ameliyat geçiren Miraç bebek, hayata sımsıkı tutundu ve taburcu edildi.

    EN BÜYÜK MUTLULUK
    6 ay sonra çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Elbir çifti duygularının tarifsiz olduğunu söyledi. Anne Ebru Elbir, "Yavrumuz burada 5 kez ameliyat geçirdi. Yavrumuzu 6 ay sonra ilk kez kucağımıza aldık. Dünyanın en güzel mutluluğu bu olsa gerek" dedi.



    KALBE YAPAY DAMAR
    Op. Dr. Murat Şimşek Miraç: Burada önemli olan 6 ay boyunca uğraşılan bir hastanın yoğun bakımdan çıkabileceğini gösterdik. Kalbe yapay bir damar yaptık. Sonunda taburcu ettik. "

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    Haberler Yaşam Mucize bebek Miraç'ın inanılmaz hayata tutunma hikayesi!
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