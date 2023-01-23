Carrefoursa - Calve kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler

APPLE İPHONE 13 128GB TELEFON YEDEK

622***602 NİGAR KURT

LENOVO V14 RYZEN 3 14" FREEDOS BİLGİSAYAR YEDEK

622***910 HATİCE NAZLI

622***180 CANSEV OKUTKAN

APPLE IPAD WI-FI 64GB TABLET MK2K3TU YEDEK

622***256 İBRAHİM SALIK

622***640 ÖZGÜR ÇELİK

622***817 BANU ALTINOLUK





MPİ'nin 14.12.2022 tarih ve E-582596698-255.01.02-28932 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın, 18.01.2023 tarihinde yapılan çekilişine 17.720 katılım gerçekleşmiştir. İkramiyelerini almak için asil talihlilerin 07.02.2023 ve yedek talihlilerin 22.02.2023 tarihine kadar info@umutcekilis.com mail adresine kimlikleri ve fiş/faturaları ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz olarak Umut Çekiliş'e teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. ikramiye son teslim tarihi 25.02.2023. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.