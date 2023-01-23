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    Carrefoursa - Calve kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler

    CarrefourSA Calve Yılbaşı Çekilişinde kazanan talihliler belli oldu. Yapılan çekilişle 1 adet iPhone 13 Cep Telefonu 2 adet Lenovo Ryzen 3 Taşınabilir Bilgisayar 3 adet Apple iPad Wi-Fi Tablet kazananların açıklandı. İşte asil ve yedek talihliler.

    APPLE İPHONE 13 128GB TELEFON ASİL
    622***632 AVNİ YAVUZ

    LENOVO V14 RYZEN 3 14" FREEDOS BİLGİSAYAR ASİL
    622***002 İSMAİL FİDAN
    622***606 ŞABAN DEMİR



    APPLE IPAD WI-FI 64GB TABLET MK2K3TU ASİL
    622***678 BUĞRA ARMAN
    622***128 MEVLÜDE OKUTKAN
    622***445 SERDAR ARİ

        APPLE İPHONE 13 128GB TELEFON YEDEK
        622***602 NİGAR KURT

        LENOVO V14 RYZEN 3 14" FREEDOS BİLGİSAYAR YEDEK
        622***910 HATİCE NAZLI
        622***180 CANSEV OKUTKAN

        APPLE IPAD WI-FI 64GB TABLET MK2K3TU YEDEK
        622***256 İBRAHİM SALIK
        622***640 ÖZGÜR ÇELİK
        622***817 BANU ALTINOLUK


        MPİ'nin 14.12.2022 tarih ve E-582596698-255.01.02-28932 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın, 18.01.2023 tarihinde yapılan çekilişine 17.720 katılım gerçekleşmiştir. İkramiyelerini almak için asil talihlilerin 07.02.2023 ve yedek talihlilerin 22.02.2023 tarihine kadar info@umutcekilis.com mail adresine kimlikleri ve fiş/faturaları ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz olarak Umut Çekiliş'e teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. ikramiye son teslim tarihi 25.02.2023. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

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        Haberler Yaşam Carrefoursa - Calve kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil ve yedek talihliler
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