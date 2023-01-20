Anakadın Kural: Yengem kocamı kaçırdı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te çok ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayına katılan Anakadın Kural, "Biz 22 yıllık evliyiz. 15 yıl eşimin ailesiyle birlikte yaşadık. Ne yazık ki 2021 yılının Eylül ayından beri, ağabeyimle evli olduğu günden beri kocamla aşk yaşıyorlarmış. Benim dünyam tamamen yıkıldı. Kardeşimin eski eşi Elvan, kocam Halil'i kaçırdı" dedi. Yenge Elvan ise iddiaları reddetti: Neye dayanarak bunu iddia ediyor. Ben öyle bir şey yapmadım. O kocasını döven söven hakaretler eden birisini. Elimde video görüntüsü var. Kocasının boğazına sarıldı. Halil çok eziyet görüyordu. Kendisi ayrılmak istediğini söyledi. Kocasıyla beraber değilim. Bu kadın psikopatın önde gideni. Bu yalanına eşimi de inandırdı... Canlı yayında çılgına dönen Anakadın ise "Halil'i sevdiğin için evliliğini yıktın. İki tane kız çocuğunu düşünmedin. Halil'in beni dövmeleri ne olacak? Engelli çocuğumu, mağdur çocuğumu Halil çizmelerle dövdü" diye bağırdı.
PARASININ PEŞİNDE
Anakadın Kural, "Yengem, kendisini telefonla arayan arkadaşıma 'Ben dul bir kadınım. Boşandım. İstediğimi yaparım. Düşer kalkarım' diyor. Sonra arkadaşım bu durumu bana anlatıyor. Yengem, kocamın parasının peşinde" iddiasında bulundu.
PARASININ PEŞİNDE
Anakadın Kural, "Yengem, kendisini telefonla arayan arkadaşıma 'Ben dul bir kadınım. Boşandım. İstediğimi yaparım. Düşer kalkarım' diyor. Sonra arkadaşım bu durumu bana anlatıyor. Yengem, kocamın parasının peşinde" iddiasında bulundu.