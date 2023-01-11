Almanya’da lotodan 10 milyon euro kazandı, memleketini unutmadı





4 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 4 milyon 163 bin lira devretti. 5 bilenler 39 bin 848'er lira, 4 bilenler bin 178'er lira, 3 bilenler 60'ar lira, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.



PETROL SEVİNCİ

Manisa Salihli'de bir çiftçi üzüm bağı için su aradı. Siyah bir sıvıyla karşılaştı. Petrol olabileceği açıklandı.



HAYATI KARARDI

Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan R.E (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K'ya başvurdu. 2020'nın Kasım ayında Karakaş'ın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden R.E, bir hafta arayla 4 seans aldı, her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K, R.Eyi yatırıp boynuna havlu dolayıp yukarı doğru çekti, fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvısı da omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen R.E'nin belden aşağısı tutmaz oldu, uyuşukluk yaşadı. R.E'nin durumu bildirdiği G.K, "Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım" dedi ancak bir daha aramadı. Suç duyurusunda bulunan R.E, "7 ay rapor aldım. 8 yıllık işimden oldum. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım" dedi. Arzu KAYA



NURAN KAÇIRILDI MI

Balıkesir'de üniversiteli Nuran Kayar (22), önceki gece denizde ölü bulundu. Sır ölümle ilgili araştırmalar sürerken, genç kızın ortadan kaybolduğu saatlerde, öğrenci yurduna yakın bölgeden, bir kadının kaçırıldığına dair paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

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