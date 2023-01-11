Almanya’da lotodan 10 milyon euro kazandı, memleketini unutmadı

Kırşehirli Kürşat Yıldırım, seneler önce Almanya'nın Dortmund kentine çalışmaya gitti. Hep, zengin olmayı hayal etti! 24 Eylül'de oynadığı lotoya 10 milyon euro isabet etti! İşinden ayrılan Yıldırım, yaptığı harcamalarla dikkat çekti. Porcshe ve Ferrari marka araç aldı, giyim tarzını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde de memleketi Kırşehir'e gitti. İhtiyaç sahiplerine 300 bin TL tutarında yardımda bulundu, Kırşehirspor'un forma ve atkı sponsorluğunu üstlendi! Şunları söyledi: Parayı bulduk ne oldu? Üstüm başım değişti. Arabalarım değişti ama insanlığım değişmedi. Nerden geldiğini unutmayacaksın. Malatya'dan 200 dönümlük arsa aldım. İçinde 6 bin badem ağacı var. Ayrıca anne babama İstanbul'dan daire aldım. Günde 1 milyon kişi yazıyor. Bir de bir anda televizyon, gazete, bütün herkes üzerime gelince ne yapacağımı şaşırıyorum.
KABİN AZABI
İspanya medyası, korkunç bir skandalı kaleme aldı! Kuveyt'in ulusal havayolu şirketi Kuwait Airways'te hostes olmak için başvuran kadınların tacize maruz kaldıkları ortaya çıktı. 23 yaşındaki Bianca, iddialarıyla gündemi salladı. "4 yıldızlı bir otelde yapılan görüşme yapıldı. Çoğu erkekti. Görüşmeye giren ilk kız ağlayarak çıktı. Kıyafetlerini çıkarmaya zorladıklarını söyledi. Sadece iç çamaşırı kalmış" ifadesini kullandı. Kuwait Airways ise iddiaları yalanladı.
'PARA'TONER
Rusya Devlet Başkanı Putin'e en yakın oligark Roman Abramoviç ile ilgili yeni iddialar servis edildi. Guardian'da yer alan habere göre, Putin 1 Şubat'ta Abramoviç ile bir araya geldi. Ukrayna'ya operasyon düzenleyeceğini söyledi. "İngiltere'deki paranı başka ülkelere transfer et" dedi. Abramoviç de 3 Şubat'ta İngiltere'deki yaklaşık 4. 2 milyar dolarlık nakit varlığının bir kısmını off-shore hesaplarına kalanını ise Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne gönderdi. Ardından Chelsea'yi satmak istedi. Ancak bu konuda şansı iyi gitmedi. 24 Şubat'ta savaş başladıktan sonra Avrupa ve İngiltere'de birçok oligarka yaptırım geldi. Mal varlıkları ellerinden giden bu oligarkların Putin'i eleştirdiği iddia edildi.