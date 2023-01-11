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    Almanya’da lotodan 10 milyon euro kazandı, memleketini unutmadı

    Gurbetçi Kürşat Yıldırım, Almanya’da loto oynadı. 10 milyon euro kazandı. Yatırımlarına başladı. Önceki gün de memleketi Kırşehir’e gitti, ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı. Dünyaya mesajı yolladı: Para benim insanlığımı değiştirmedi. Nereden geldiğimi unutmam. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Euro’ği zengin

    Kırşehirli Kürşat Yıldırım, seneler önce Almanya'nın Dortmund kentine çalışmaya gitti. Hep, zengin olmayı hayal etti! 24 Eylül'de oynadığı lotoya 10 milyon euro isabet etti! İşinden ayrılan Yıldırım, yaptığı harcamalarla dikkat çekti. Porcshe ve Ferrari marka araç aldı, giyim tarzını değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde de memleketi Kırşehir'e gitti. İhtiyaç sahiplerine 300 bin TL tutarında yardımda bulundu, Kırşehirspor'un forma ve atkı sponsorluğunu üstlendi! Şunları söyledi: Parayı bulduk ne oldu? Üstüm başım değişti. Arabalarım değişti ama insanlığım değişmedi. Nerden geldiğini unutmayacaksın. Malatya'dan 200 dönümlük arsa aldım. İçinde 6 bin badem ağacı var. Ayrıca anne babama İstanbul'dan daire aldım. Günde 1 milyon kişi yazıyor. Bir de bir anda televizyon, gazete, bütün herkes üzerime gelince ne yapacağımı şaşırıyorum.



    KABİN AZABI
    İspanya medyası, korkunç bir skandalı kaleme aldı! Kuveyt'in ulusal havayolu şirketi Kuwait Airways'te hostes olmak için başvuran kadınların tacize maruz kaldıkları ortaya çıktı. 23 yaşındaki Bianca, iddialarıyla gündemi salladı. "4 yıldızlı bir otelde yapılan görüşme yapıldı. Çoğu erkekti. Görüşmeye giren ilk kız ağlayarak çıktı. Kıyafetlerini çıkarmaya zorladıklarını söyledi. Sadece iç çamaşırı kalmış" ifadesini kullandı. Kuwait Airways ise iddiaları yalanladı.



    'PARA'TONER
    Rusya Devlet Başkanı Putin'e en yakın oligark Roman Abramoviç ile ilgili yeni iddialar servis edildi. Guardian'da yer alan habere göre, Putin 1 Şubat'ta Abramoviç ile bir araya geldi. Ukrayna'ya operasyon düzenleyeceğini söyledi. "İngiltere'deki paranı başka ülkelere transfer et" dedi. Abramoviç de 3 Şubat'ta İngiltere'deki yaklaşık 4. 2 milyar dolarlık nakit varlığının bir kısmını off-shore hesaplarına kalanını ise Türkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi'ne gönderdi. Ardından Chelsea'yi satmak istedi. Ancak bu konuda şansı iyi gitmedi. 24 Şubat'ta savaş başladıktan sonra Avrupa ve İngiltere'de birçok oligarka yaptırım geldi. Mal varlıkları ellerinden giden bu oligarkların Putin'i eleştirdiği iddia edildi.



        YEDEK BOMBA
        Prens Harry, dün satışa sunulan kitabı Spare'de (yedek) Kraliyet Ailesi'ni bombaladı. İlk röportajında "Kraliyet, şeytanla yatağa girmeye karar verdi" ifadesini kullandı. Kendisi ve eşi Meghan Markle aleyhinde haberler yapılması için Kraliyet üyelerinin bilgi sızdırdıklarını anlattı. Kitapta eşi hakkındaki sözleri nedeniyle tartıştığı ağabeyi William'ın kendisine saldırdığı iddiası, Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesi büyük yankı uyandırdı. 38 Yaşındaki Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünden sorumlu olanların "hepsinin yanına kâr kaldığına" inandığını açıkladı.



        KADINLARA BÜYÜK DESTEK
        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul'da yaşayan kadınların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Kadın Destek Merkezi'ni hizmete açtı. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yaptığı konuşmada "Bütün kadınlarımızın buradan daha huzurlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak çıkabilmelerini hedefliyoroz" dedi. Edirnekapı'daki Kadın Destek Merkezi, İstanbul'da yaşayan, 15-29 yaş arası, ne eğitimde ne de iş yaşamında yer bulabilmiş genç kadınların; psikososyal, ekonomik ve eğitime ilişkin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla faaliyet gösteriyor.



        ACININ NİŞANESİ!
        İstanbul'da yaşayan bilgisayar mühendisi Görkem Yamak, 5 gün önce kız istemek için ailesiyle birlikte geçen Niğde'ye gitti. Gülay Polatçelik ile nişanlandı. Ardından da İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Ancak Cumartesi sabahı, Kırşehir- Kırıkkale yolunun Akpınar ilçe girişinde yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle bir otobüs, 3 TIR ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Görkem Yamak ve annesi Sündüs Yamak (64) ile Salih Üstündağ (61) hayatını kaybetti. 11 kişi de yaralandı. Acılı Gülay Polatçelik, nişan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak dua istedi. Fotoğrafta Sündüz Yamak, eşi Şeref Yamak ile oğulları Görkem Yamak ve nişanlısı Gülay Polatçelik yer alıyor. Beşikdüzü'nde yaşayan Görkem Yamak'ın amcası Şaban Yamak, "Siste fark edemedikleri önlerindeki araca çarpmışlar. Araçta sıkışan ağabeyim Görkem'e, 'anneni araçtan al, güvenli bir yere götür' demiş. Görkem, annesini yol kenarına götürürken, buzlanmadan dolayı duramayan TIR, yengeme ve yeğenime çarpmış" dedi.
        Özgür ÖZDEMİR



            SENİ BİZDEN ALDILAR
            İstanbul Kartal'da Mustafa Payan, eski sevgilisi Dilara Gültay'ı (23) boğarak, arkadaşı Cansu Demirel'i (30) ise bıçaklayarak katletti. Soruşturma sürerken Gültay'ın ağabeyi Uğur Gültay, sosyal medyada yürek burkan bir mesaj paylaştı. Gültay, "Kendinden çok hepimizi düşünen, pamuk kalpli cefakar, emektar, canım kardeşim aldılar seni bizden. Dünyayı başımıza yıktılar. Kaderde kardeş acısı çekmek de varmış. Bu acıya nasıl dayanırım bilmiyorum" dedi. Mustafa BAKIRHAN



            ARSAYI SATTI DEHŞET SAÇTI
            İstanbul Başakşehir'de bir süredir işsiz olan Şahin Taş (35), ailesine ait olan bir arsayı izinsiz olarak sattı. Bu satış sonrası ailesiyle aralarında sık sık tartışma çıkmaya başladı. Bunun üzerine Taş yaşadığı evi terk etti. Önceki akşam eve tekrar döndü ama eşi kapıyı açmadı. Evinin kapısına bir el ateş eden Şahin Taş, üst kata çıkarak yengesinin oturduğu daireye gitti. Yengesi Sunay Taş da kapıyı açmayınca evin kapısına bir el ateş etti. Açılan ateşte kapıyı kilitlemeye çalışan 14 haftalık hamile Sunay Taş, başına aldığı kurşun darbesiyle can verdi. Taş, daha sonra da olay yerine birlikte geldiği ve aracında bekleyen arkadaşı Turgay Akyıldız ile kaçtı. Ancak cani, otomobilde tartışma yaşadığı Akyıldız'ı da vurarak öldürdü. Şahin Taş, jandarma ekipleri tarafından Zekeriyaköy'de yakalandı.



            SOSYAL MEDYA CİNAYETİ
            İstanbul'da Cihan Ö. (31), sosyal medyadan bir kişiyle küfürleşti. Randevulaşarak 4. Levent'teki buluşma noktasına geldi. Ö.'ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Cihan Ö. karnından ve kaval kemiğinden, arkadaşı Fahri Çelik göğsünden ve yoldan geçen Cihan H. ise ayağından yaralandı. Çelik, hayatını kaybetti.



                ANNE TİLKİ İFADE VERDİ
                Şarkıcı Aleyna Tilki'nin yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp evinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen ünlü şarkıcının annesi Havva Öztel, "Daha önce de eve çiçek göndermişti" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme ise davayı erteledi. Seda Nur GÜNAYDIN



                DÜNYA SAV'AŞI'!
                Twİtter'İn sahibi Elon Musk, Covid-19 aşısı üreticisi Pfizer'ın yönetim kurulu üyesi Dr. Scott Gottlieb'in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıyı ifşa etti. Pfizer yönetim kurulu üyesi ve eski FDA başkanı Scott Gottlieb hakkında şok edici ifşaları paylaşan Elon Musk, yeni bir dünya savaşı başlattı. Pfizer'ın üst düzey yöneticisi Dr. Scott Gottlieb, Covid-19 aşıları hakkında şüphe uyandıran bir tweet'in kaldırılması için Twitter'ı tehdit etti. Hatta birçok aşı karşşıtı paylaşımların engellenmesi için baskı yaptı. Musk, ifşa için bu kez gazeteci Alex Berenson'ı seçti. Gazetecinin ifşaatları Musk'ın paylaşımından sonra 9 saat içinde 16,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken, Berenson, "Twitter, dünyada gazetecilik için en önemli platform" diye yazdı.



                KARMAŞIK DAVA!
                Bursa'da yaşayan TIR şoförü Mahmut Birsoy, sosyal medyada izlediği uygunsuz videodaki kadını 5 yıllık eşi Sibel Ersoy'a benzetti. Boşanma davası açtı. ATV'de yayınlanan Esra Erol programına katılan Sibel Ersoy, "Beni bu adamdan kurtarın" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Mahmut Birsoy ise, "Videodaki yüzde 99 benim karım. Dudağındaki ben ve aşı izinden tanıdım" diyerek herkesi şoke etti. Hüseyin KAÇAR



                    MEZARINDA DUA OKUYOR
                    Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Ali Aytekin (67), ölmeden mezarını hazırlayıp çiçeklerle donattı. Önüne de "Mezarlığa geldim, kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey herkes bir Fatiha bekliyor" yazdıran Aytekin, düzenli aralıklarla mezarlığa gidip, kendi mezarının başında dualar okuyarak çiçeklerin bakımını yapıyor. Aytekin, "Gün gelecek biz de bu kabre gireceğiz. Ölümü hatırlamak ve unutmamak lazım. Yerin üstünü değil, altını düşünmek lazım" dedi. Muharrem DOĞANTEZ



                    4 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 4 milyon 163 bin lira devretti. 5 bilenler 39 bin 848'er lira, 4 bilenler bin 178'er lira, 3 bilenler 60'ar lira, 2 bilenler ise 6'şar lira ikramiye alacak.

                    PETROL SEVİNCİ
                    Manisa Salihli'de bir çiftçi üzüm bağı için su aradı. Siyah bir sıvıyla karşılaştı. Petrol olabileceği açıklandı.

                    HAYATI KARARDI
                    Bursa'da yaşayan ve bir otomotiv şirketinde çalışan R.E (35), gördüğü tedaviye rağmen bel fıtığı şikayetleri sürünce Facebook'ta kendini fizyoterapist olarak tanıtan G.K'ya başvurdu. 2020'nın Kasım ayında Karakaş'ın İstanbul Kadıköy'deki muayenehanesine giden R.E, bir hafta arayla 4 seans aldı, her seans için 600 lira ödedi. Yurtdışında eğitim aldığını söyleyen G.K, R.Eyi yatırıp boynuna havlu dolayıp yukarı doğru çekti, fıtığı patlayan adamın fıtık içindeki sıvısı da omurilik sinirlerine baskı yaptı. Bursa'ya dönen R.E'nin belden aşağısı tutmaz oldu, uyuşukluk yaşadı. R.E'nin durumu bildirdiği G.K, "Özür dilerim, maddi ve manevi arkandayım" dedi ancak bir daha aramadı. Suç duyurusunda bulunan R.E, "7 ay rapor aldım. 8 yıllık işimden oldum. Ağır depresyon geçirdim. Yanlış uygulama sonucu belimden aşağı uyuşuklukla yaşamak zorunda kaldım" dedi. Arzu KAYA

                    NURAN KAÇIRILDI MI
                    Balıkesir'de üniversiteli Nuran Kayar (22), önceki gece denizde ölü bulundu. Sır ölümle ilgili araştırmalar sürerken, genç kızın ortadan kaybolduğu saatlerde, öğrenci yurduna yakın bölgeden, bir kadının kaçırıldığına dair paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.

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                    B planı Vinicius
                    Haberler Yaşam Almanya’da lotodan 10 milyon euro kazandı, memleketini unutmadı
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