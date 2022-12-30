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    46 yıllık evli Ellegezer çifti kanseri yendi, umre için hazırlıklara başladı

    46 yıllık evli Ellegezer çifti, aynı zamanda kansere yakalandı. Veli Ellegezer, “Kanseri yendik. İyi günde kötü günde birbirimizin yanındayız. Çünkü kalpten söz verdik” dedi.

    Hastalıkta ve sağlıkta
    Yarım asra yaklaşan evliliklerinde 5 çocuk, 8 torun, 3 de torun çocuğu kucaklayan ev hanımı Elif Hanım ile tekstil sektöründen emekli Veli Ellezer çifti, iki yıl arayla yakalandıkları kanser yüzünden zor günler geçirdi. Veli Ellezer mide kanseri, Elif Hanım Ellezer ise meme kanseri tanısı alıp cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavileri gördü. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerinin en büyük destekçisi olan çiftin tedavi süreçleri Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut'ta kesişti. Veli Ellezer, tedavi sonrası Prof. Dr. Karabulut'tan sevindirici sözler duydukları anda çift hayatının en mutlu anını yaşadı.

    UMREYE GİTMEK İSTİYORUZ
    VELİ ELLEZER, "Biz 46 yıllık evliyiz. Hastalıkta, sağlıkta diye birbirimize söz verdik. Bu sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Gücümüz kuvvetimiz oldukça. Şubat ayında umreye gitmek için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.
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    Haberler Yaşam 46 yıllık evli Ellegezer çifti kanseri yendi, umre için hazırlıklara başladı
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