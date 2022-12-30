46 yıllık evli Ellegezer çifti kanseri yendi, umre için hazırlıklara başladı

Yarım asra yaklaşan evliliklerinde 5 çocuk, 8 torun, 3 de torun çocuğu kucaklayan ev hanımı Elif Hanım ile tekstil sektöründen emekli Veli Ellezer çifti, iki yıl arayla yakalandıkları kanser yüzünden zor günler geçirdi. Veli Ellezer mide kanseri, Elif Hanım Ellezer ise meme kanseri tanısı alıp cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavileri gördü. İyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de birbirlerinin en büyük destekçisi olan çiftin tedavi süreçleri Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkolog Prof. Dr. Bülent Karabulut'ta kesişti. Veli Ellezer, tedavi sonrası Prof. Dr. Karabulut'tan sevindirici sözler duydukları anda çift hayatının en mutlu anını yaşadı.
UMREYE GİTMEK İSTİYORUZ
VELİ ELLEZER, "Biz 46 yıllık evliyiz. Hastalıkta, sağlıkta diye birbirimize söz verdik. Bu sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Gücümüz kuvvetimiz oldukça. Şubat ayında umreye gitmek için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.
UMREYE GİTMEK İSTİYORUZ
VELİ ELLEZER, "Biz 46 yıllık evliyiz. Hastalıkta, sağlıkta diye birbirimize söz verdik. Bu sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Gücümüz kuvvetimiz oldukça. Şubat ayında umreye gitmek için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.