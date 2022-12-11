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    • Yaşam
    • 11.12.2022 08:55
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    • 11.12.2022 08:55
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    Avcılar'da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

    İstanbul Avcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle mahallelei sokağa dökülürken, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonrası alevler söndürüldü.

    İHA
    Yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

    Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonra söndürülen yangına vatandaşlar uykusunda yakalandı. Yangın, saat 07.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına uykularında yakalanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti.

    İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonrası yangın söndürülürken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken çatı katında hasar meydana geldi.

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