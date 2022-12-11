Avcılar'da yangın paniği! Mahalleli sokağa döküldü

Avcılar'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonra söndürülen yangına vatandaşlar uykusunda yakalandı. Yangın, saat 07.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Akçapınat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.