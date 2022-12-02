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    Minibüse binen kızı taciz edip dövdü! Genç kızın annesi isyan etti: Cani en ağır cezayı yesin

    Serdar Yesin, minibüsüne binen Merve K.’yi döverek taciz etti. Kızını ararken düşüp yaralanan anne Sevgi K, “Benim yaram geçer ama kızımın travması nasıl geçecek. Ağır ceza alsın istiyorum” dedi.

    Cani en ağır cezayı yesin

    İstanbul'da üniversite okuyan Merve K. (21), geçen pazartesi gecesi trenle Sakarya'ya geldi. Garda inen genç kız, evlerine gitmek için minibüse bindi. Araç boşalınca şoför Serdar Serkan Yesin, genç kıza saldırıya geçti. Atkısı ve şalıyla minibüs demirlerine bağlamaya çalıştığı Merve K,'yi direnince darp ve taciz etti. 1.5 saatlik mücadelesi sonunda kurtulan talihsiz kız, durumu ailesine anlattı.



    İhbar üzerine gözaltına alınan sapık şoför, tutuklandı.



    Annesi Sevgi K. yaşananlara isyan etti. "Benim bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalıştı. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım gelmeyince, sokaklarda aramaya çıktım. Karanlıkla düşüp burnumu kırdım. Ellerim ve başımdan yaralandım. Ama bunlar geçici yaralar. Peki kızımın yaşadığı travma ne olacak. Bir annenin yüreği nasıl dayansın. Kızım Özgecan gibi ölecekti. Bu tür kişiler toplumun içinde gezdirilmesin. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor" dedi.



        Serdar Serkan Yesin, kelimenin tam anlamıyla arsız çıktı. 30 sabıkası olduğu belirlenen şahsın, hamile bir kadından dolandırdığı 230 bin TL'yi eşiyle yediğini sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşıldı.

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        Haberler Yaşam Minibüse binen kızı taciz edip dövdü! Genç kızın annesi isyan etti: Cani en ağır cezayı yesin
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