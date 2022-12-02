Minibüse binen kızı taciz edip dövdü! Genç kızın annesi isyan etti: Cani en ağır cezayı yesin





Annesi Sevgi K. yaşananlara isyan etti. "Benim bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalıştı. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım gelmeyince, sokaklarda aramaya çıktım. Karanlıkla düşüp burnumu kırdım. Ellerim ve başımdan yaralandım. Ama bunlar geçici yaralar. Peki kızımın yaşadığı travma ne olacak. Bir annenin yüreği nasıl dayansın. Kızım Özgecan gibi ölecekti. Bu tür kişiler toplumun içinde gezdirilmesin. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor" dedi.