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    • Yaşam
    • 27.11.2022 07:36
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    • 27.11.2022 07:36
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    Bursa'da korkutan yangın! Alevler bir anda binayı sardı

    Bursa'da sabah saatlerinde 3 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın bir saat süren çalışma ile söndürüldü.

    Korkutan yangın! Alevler bir anda binayı sardı

    Bursa'da 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı bina, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, apartmanda kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

    Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının başka binalara sıçramaması için hızla müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

    Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 katlı binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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