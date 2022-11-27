Bursa'da korkutan yangın! Alevler bir anda binayı sardı

Bursa'da 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı bina, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, apartmanda kimsenin yaşamadığı öğrenildi.



Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.