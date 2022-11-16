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    Örümcek adam! Anahtarını unutan 72 yaşındaki adam, evine çatıdan sarkıttığı iple girmeye çalışınca havada asılı kaldı

    İbrahim Çelikdemir, anahtarını evde bıraktı. Kapıda kaldı. O da çatıya çıktı. Ayağına halat bağlayarak aşağı sarktı! Ancak ipin uzunluğu yetmeyince, metrelerce yükseklikte asılı kaldı! İtfaiye tarafından kurtarıldı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 16 Kasım TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Örümcek adam!

    Anahtarını evde unutan adam, sınırları zorladı. Çatıdan halatla aşağı sarktı. İpte saatlerce asılı kaldı! Şoke eden olay önceki gün Hatay İskenderun'da yaşandı. 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, anahtarını evde unutunca kapıda kaldı. Düşündü, taşındı! Filmleri bile aratmayacak bir operasyona başladı. Dört katlı binanın birinci katındaki dairesine girmek için çatıdan halat sarkıttı. Bir ayağını da ipe bağladı! Ancak tam evinin açık olan penceresinden içeri gireceği sırada, bacağına bağladığı halat kısa kaldı! Metrelerce yükseklikte asılı kalan talihsiz adam, yardım çığlıkları atmaya başladı! Bölgeye hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekipler, halatı keserek Çelikdemir'i kurtardı. Bacağında morluk oluşan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.



    KUPALAR '10'DA
    İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki İskender Zülfikari, 2.5 yıl önce karting yapmaya başladı. Başarıdan başarıya gazladı! Katıldığı yarışlarda 30'u aşkın kupayı kucakladı. Hayalinde ise Türkiye'den seçilen ilk Formula-1 pilotu olmak vardı. Pistlerde giderek ustalaşan İskender Zülfikari son olarak İtalya'nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'na katıldı. 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki yarışı birincilikle tamamladı. Kupayı kaldırdı.



    EMEKÇİLER
    Emekliler, şehir hayatından bıktı! 100 dönümlük araziye kurdukları köyde yaşamaya başladı. Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te farklı sektörlerden emekli olan 35 kişi, 1996'da İnhisar İlçesi'nin Sakarya Nehri kıyısında arazi aldı. 2000 yılında da üzerinde 38 ev yaptırdı. Aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan 'emekli köyünü' yarattı. Nafiz Turan, "Atıl yeri emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirdik" ifadesini kullandı. Site sakinlerinden emekli memur Emine Turan ise "Doğal besleniyoruz. Burada vakit güzel geçiyor" açıklaması yaptı.



        TALİMAT KOBANİ'DEN
        İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişininöldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte koca "Bilal Hassan" ile ilgili yeni detaylar tespit edildi. Buna göre PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak; yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi.

        MAKYAJ YAPTI
        İkili, dikkat çekmemek kendilerini 'evli çift' gibi gösterdi. Albashir, bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi. Sehte çift, Tarlabaşı'nda bir süre yürüdükten sonra ayrıldı. Dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje süren Albashir, olay yerine koyduğu patlayıcının başında 45 dakika bekledi. Patlamadan tam 4 dakika önce de olay yerinden koşar adım ayrılıp gitti.



        SAHTE KOCA KAÇIRILDI
        PKK-PYD'nın Suriye Yapılanması'nda yer Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmed Jarkas'ın da olayda parmağı olduğu öğrenildi. Yakalanan Ammar Jarkas'ın, Bilal Hassan'ın Bulgaristan'a geçmesini sağladığı iddia edildi. PKK'nın Jarkas'a; "Bilal Hassan bizim için önemli. Bulgaristan'a geçsin. Kızı ise Yunanistan'a gönderin. Geçirilemezse, kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat veridiği öğrenildi.



        Oyuncu Nurettin Uçar, hain saldırıda eşi ve kızını kaybetti.



            Saldırı kurbanı Melek Ecrin'in fotoğrafı, ziyaretçileri dugulandırdı.



            KKTC 39 YAŞINDA
            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. Kuruluş yıldönümü nedeniyle dün kutlama törenleri yapıldı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Şurası iyi bilinmelidir ki KKTC er veya geç ama mutlaka tanınacak. Kıbrıs Türk halkı müreffeh yarınlara kavuşacaktır. Türkiye her daim yanınızda duracaktır. Bu kutsal yolu alnı ak, başı dik şekilde sabırla ve inançla birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.



            POLONYA'YA FÜZE DÜŞTÜ
            NATO üyesi Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füze düştü. Olayda 2 kişi can verdi. Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadesini kullandı. Pentagon'dan yapılan ilk açıklamada ise "Konuyu izliyoruz, spekülasyon yapmak istemeyiz. NATO'nun her karış toprağını koruma konusundaki tutumumuz net" denildi.

                KANSERİ KOV-GİT!
                Bilim insanları, Covid aşısı Sinovac'ın kanseri önlediğini kanıtladı. Etken maddelerin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ispatladı.




                1.8 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca bir milyon 895 bin lira devretti. 5 bilenler 101 bin 184'er, 4 bilenler 791'er, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                HangiKredi
                Haberler Yaşam Örümcek adam! Anahtarını unutan 72 yaşındaki adam, evine çatıdan sarkıttığı iple girmeye çalışınca havada asılı kaldı
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