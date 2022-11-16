Örümcek adam! Anahtarını unutan 72 yaşındaki adam, evine çatıdan sarkıttığı iple girmeye çalışınca havada asılı kaldı

Anahtarını evde unutan adam, sınırları zorladı. Çatıdan halatla aşağı sarktı. İpte saatlerce asılı kaldı! Şoke eden olay önceki gün Hatay İskenderun'da yaşandı. 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, anahtarını evde unutunca kapıda kaldı. Düşündü, taşındı! Filmleri bile aratmayacak bir operasyona başladı. Dört katlı binanın birinci katındaki dairesine girmek için çatıdan halat sarkıttı. Bir ayağını da ipe bağladı! Ancak tam evinin açık olan penceresinden içeri gireceği sırada, bacağına bağladığı halat kısa kaldı! Metrelerce yükseklikte asılı kalan talihsiz adam, yardım çığlıkları atmaya başladı! Bölgeye hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekipler, halatı keserek Çelikdemir'i kurtardı. Bacağında morluk oluşan yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.
KUPALAR '10'DA
İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki İskender Zülfikari, 2.5 yıl önce karting yapmaya başladı. Başarıdan başarıya gazladı! Katıldığı yarışlarda 30'u aşkın kupayı kucakladı. Hayalinde ise Türkiye'den seçilen ilk Formula-1 pilotu olmak vardı. Pistlerde giderek ustalaşan İskender Zülfikari son olarak İtalya'nın Lonato del Garda kasabasında düzenlenen WSK Final Kupası'na katıldı. 122 sporcunun yer aldığı minikler kategorisindeki yarışı birincilikle tamamladı. Kupayı kaldırdı.
EMEKÇİLER
Emekliler, şehir hayatından bıktı! 100 dönümlük araziye kurdukları köyde yaşamaya başladı. Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te farklı sektörlerden emekli olan 35 kişi, 1996'da İnhisar İlçesi'nin Sakarya Nehri kıyısında arazi aldı. 2000 yılında da üzerinde 38 ev yaptırdı. Aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan 'emekli köyünü' yarattı. Nafiz Turan, "Atıl yeri emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirdik" ifadesini kullandı. Site sakinlerinden emekli memur Emine Turan ise "Doğal besleniyoruz. Burada vakit güzel geçiyor" açıklaması yaptı.