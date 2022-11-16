Örümcek adam! Anahtarını unutan 72 yaşındaki adam, evine çatıdan sarkıttığı iple girmeye çalışınca havada asılı kaldı





TALİMAT KOBANİ'DEN

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişininöldüğü, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23) ve sahte koca "Bilal Hassan" ile ilgili yeni detaylar tespit edildi. Buna göre PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak; yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi.



MAKYAJ YAPTI

İkili, dikkat çekmemek kendilerini 'evli çift' gibi gösterdi. Albashir, bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi. Sehte çift, Tarlabaşı'nda bir süre yürüdükten sonra ayrıldı. Dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje süren Albashir, olay yerine koyduğu patlayıcının başında 45 dakika bekledi. Patlamadan tam 4 dakika önce de olay yerinden koşar adım ayrılıp gitti.