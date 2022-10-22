Muhammet Fatih Güç 58 gün önce kayboldu! Bulunan kroki ile yapılan aramalarda yanmış erkek cesedi bulundu





CESEDİ YAKILMIŞ

Daha önce 7 kilometrelik koridorlarda taranan bölgeden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki rögar kapağının içinde ise kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış bir erkek cesedi bulundu. Gencin yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere DNA tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pazartesi günü örneğin alınacağı ve Güç ailesine bildirileceği açıklandı. (Erdoğan ÖZTÜRK)

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