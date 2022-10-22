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    Muhammet Fatih Güç 58 gün önce kayboldu! Bulunan kroki ile yapılan aramalarda yanmış erkek cesedi bulundu

    Muhammet Fatih Güç, 58 gün önce kayboldu. Bulunan kroki, umut oldu. Ancak adresin 200 metre uzağındaki rögarda erkek cesedi bulundu. İşte tüm detaylar...

    Muhammet Fatih Güç 58 gün önce kayboldu! Bulunan kroki ile yapılan aramalarda yanmış erkek cesedi bulundu

    Akıl almaz olay Antalya'da meydana geldi. 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, 58 gün önce kayıplara karıştı. Ailesi ve arama kurtarma ekipleri, onu her yerde aradı. Ancak hiçbir sonuç alınamadı.



    Arkadaşları yakındaki mermerciye bir kroki bıraktı. Umutlanan anne Emine ve baba Mehmet Güç, kroki ile kanalizasyonda arama yaptı.



    CESEDİ YAKILMIŞ
    Daha önce 7 kilometrelik koridorlarda taranan bölgeden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki rögar kapağının içinde ise kısmen vücut bütünlüğü bozulmuş halde yanmış bir erkek cesedi bulundu. Gencin yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeni araştırılmak üzere DNA tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pazartesi günü örneğin alınacağı ve Güç ailesine bildirileceği açıklandı. (Erdoğan ÖZTÜRK)

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    Haberler Yaşam Muhammet Fatih Güç 58 gün önce kayboldu! Bulunan kroki ile yapılan aramalarda yanmış erkek cesedi bulundu
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