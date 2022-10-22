Devlet Zilan'ı unutmadı! Mezrada yaşayan küçük kız için okul açıldı, öğretmen atandı





BÜYÜK DERS

Sınıfta bir tek kendisi ve onun için atanan öğretmeni Salih Terim vardı. Küçük kızın mutluluğu gözlerine yansıdı. Öğretmen Salih Terim ise sözleriyle duygulandırdı: Eminim ki benden sonra da buraya nice öğretmenler gelecek ve aynı fedakarlıkları yapacaktır. Devletimiz diyor ki 'Nerede olursa olsun, tek bir öğrenci dahi olsa ben öğretmen gönderirim. Yeter ki sen eğitiminden geri kalma, ülkenin geleceğinden endişe duyma. Senin eğitimin için her türlü fedakarlığı yaparım.' Bana böyle bir imkan verdikleri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.