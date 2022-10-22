Devlet Zilan'ı unutmadı! Mezrada yaşayan küçük kız için okul açıldı, öğretmen atandı

Zilan Patır, 6 yaşına bastı. Eğitim hayatına başlayacaktı. Ancak mezradaki 4 öğrenci de mezun olunca okul kapatıldı. Öğretmeni Cihan Yakut, her hafta sonu 5 km yol gidip ona ders anlattı.
Bu fedakarlık ortaya çıkınca Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Okul, sadece Zilan için açıldı. Bir de öğretmen atandı. Küçük kız ile öğretmeni Salih Terim bire bir eğitime başladı.
İLK OKUL
Zilan... Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Doruklu Mezrası'nda yaşayan Patır Ailesi'nin kızıydı. 6 yaşındaydı. Ve heyecanla beklediği okul için bu yıl ilk adımı atacaktı. Ancak mezradaki okulun 4 öğrencisi mezun olunca okul kapandı. Öğretmen Cihan Yakut da Kardeşler Mezrası'na atandı. Fakat öğretmen Cihan Yakut, Zilan'ı unutmadı. Küçük kız derslerinden geri kalmasın diye hafta sonunu ona ayırdı. 5 kilometre yol yürüyüp Zilan'a ders anlattı. Durumu öğrenen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer düğmeye bastı. Özer'in talimatıyla okul Zilan için yeniden açıldı. Bir de öğretmen atandı. Ve küçük kız yeni öğretmeniyle birlikte okula başladı.