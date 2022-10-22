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    Devlet Zilan'ı unutmadı! Mezrada yaşayan küçük kız için okul açıldı, öğretmen atandı

    Devlet, Van'a 80 kilometre uzaklıktaki mezrada yaşayan Zilan'ı unutmadı! Küçük kız için okul açtı. Öğretmen atadı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    1 öğretmen 1 okul 1 öğrenci 1 devlet

    Zilan Patır, 6 yaşına bastı. Eğitim hayatına başlayacaktı. Ancak mezradaki 4 öğrenci de mezun olunca okul kapatıldı. Öğretmeni Cihan Yakut, her hafta sonu 5 km yol gidip ona ders anlattı.



    Bu fedakarlık ortaya çıkınca Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı. Okul, sadece Zilan için açıldı. Bir de öğretmen atandı. Küçük kız ile öğretmeni Salih Terim bire bir eğitime başladı.



    İLK OKUL
    Zilan... Van'ın Gevaş İlçesi'ne bağlı Doruklu Mezrası'nda yaşayan Patır Ailesi'nin kızıydı. 6 yaşındaydı. Ve heyecanla beklediği okul için bu yıl ilk adımı atacaktı. Ancak mezradaki okulun 4 öğrencisi mezun olunca okul kapandı. Öğretmen Cihan Yakut da Kardeşler Mezrası'na atandı. Fakat öğretmen Cihan Yakut, Zilan'ı unutmadı. Küçük kız derslerinden geri kalmasın diye hafta sonunu ona ayırdı. 5 kilometre yol yürüyüp Zilan'a ders anlattı. Durumu öğrenen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer düğmeye bastı. Özer'in talimatıyla okul Zilan için yeniden açıldı. Bir de öğretmen atandı. Ve küçük kız yeni öğretmeniyle birlikte okula başladı.



        BÜYÜK DERS
        Sınıfta bir tek kendisi ve onun için atanan öğretmeni Salih Terim vardı. Küçük kızın mutluluğu gözlerine yansıdı. Öğretmen Salih Terim ise sözleriyle duygulandırdı: Eminim ki benden sonra da buraya nice öğretmenler gelecek ve aynı fedakarlıkları yapacaktır. Devletimiz diyor ki 'Nerede olursa olsun, tek bir öğrenci dahi olsa ben öğretmen gönderirim. Yeter ki sen eğitiminden geri kalma, ülkenin geleceğinden endişe duyma. Senin eğitimin için her türlü fedakarlığı yaparım.' Bana böyle bir imkan verdikleri için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.



        Zilan, kitaplarını, defterlerini çantasına koydu. Öğretmeni Salih'in elinden tuttu. Okula gidip sınıfına oturdu. Öğretmeni her ders anlattığında gözleri umutla doldu. Zilan'ın azmi, öğretmeninin fedakarlığı Büyük Türkiye'yi bir kez daha ortaya koydu. Devlet ve milletin bütünleştiği bu kareler ise 83 milyonun duyguları oldu.



        Küçük Zilan, öğretmenini dikkatlice dinledi
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            Haberler Yaşam Devlet Zilan'ı unutmadı! Mezrada yaşayan küçük kız için okul açıldı, öğretmen atandı
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