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    Bodrum'da 5 yaşındaki çocuğunu akrep sokması sonucu özel hastaneye götüren anne, hayatının skandalını yaşadı

    Bodrum’da 5 yaşındaki Atlas’ı akrep soktu. Özel bir hastanede 27 saat boyunca panzehir verilmedi, bronşit tedavisi uygulandı. Talihsiz çocuğun annesi İ.G, “Defalarca akrep soktu dedik, umursamadılar. Aydın Devlet Hastanesi’ne götürdük. ‘Biraz daha geç müdahale edilseydi, oğlunuz ölebilirdi’ dediler. Suçlular cezalandırılsın” diye isyan etti.

    Özel skandal

    İ.G 5 yaşındaki oğlu Atlas ile Haziran ayında Bodrum'a gitti. Plajda çocuğu akrep soktu. Büyük panik yaşayan aile soluğu özel bir hastanede aldı. İ. hanım, "Akrep soktu dememize rağmen, çocuk doktoru ısrarla bronşit olduğunu iddia etti. 27 saat boyunca 6 yaşından küçük çocuklarda ölümcül olabilecek akrep sokması durumunu 'Akrep soksa ağrısı olur' diye yorumladıkları için hiçbir surette değerlendirmeye almadılar. Ertesi gün yine pediatrik oksijen ölçüm aletiyle geldiler. O esnada gerçekten Allah bize acıyor ve gündüz hemşiresi duruma uyanıyor"dedi. Büyük panik yaşadıkları sırada hemşirenin doktorla görüştüğünü belirten anne İ.G, skandalı şöyle anlattı: 15 dakika sonra doktor hanım 'Oğlunuzu tam teşekküllü bir devlet hastanesine nakledeceğiz' dedi. Bodrum Acıbadem Hastanesi tarafından taburcu edildikten 1 saat sonra Aydın Çocuk Hastanesi'ne nakledildik. Hastaneye girer girmez ciğer, kalp tüm tetkikler yapıldı. Hemen panzehir verildi. Doktorlar 'Biraz daha geç müdahale edilseydi çocuğunuzu kaybedebilirdiniz' dedi. Hemen verilmesi gereken panzehir Acıbadem Hastanesi tarafından farklı teşhis konması sebebiyle yapılmayarak 1 gün geciktiği için oğlumun ciğerlerinde ve kalbinde tutulama sebebiyet verdi." Aile, hastane ve doktorlar aleyhinde suç duyurusunda bulundu.

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    Haberler Yaşam Bodrum'da 5 yaşındaki çocuğunu akrep sokması sonucu özel hastaneye götüren anne, hayatının skandalını yaşadı
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