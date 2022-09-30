İstanbul Küçükçekmece'de bir hafta önce yeni doğum yapan kızını görmeye giden Turhan Ketenci, kapıyı açan damadıyla tartıştı. Sıkça kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadına bıçakla saldırdı. Kalbinden bıçaklanan damat Volkan Çubukçu, hayatını kaybetti. Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çubukçu'nun cenazesi 23 Eylül'de Bartın'da defnedildi. Ketenci ifadesinde; dünürünün evinde damadıyla tartıştıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini söyledi. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle aralarında husumet olan damadının elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını anlattı.
ÇOK HAVALI
22 yaşındaki Mehmet Akbulut, Düzce Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiydi. 14 Haziran'da dil eğitimi için ABD'ye gitti. 28 Ağustos'ta bisiklet kullandığı sırada trafik kazası geçirdi. 900 metre sürüklendi! Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğini söyleyince ülkesine dönmeye karar verdi. Bunun üzerine Akbulut, 2 hafta önce ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavisi yapılan genç hızla iyileşti. "Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, bunu ben Amerika'da hastanede yatarken anladım. Türkiye bir sağlık cenneti. İstanbul'un en iyi üniversitesinin beni kabul etmesi çok gurur verici, ülkemizin ne kadar değerli olduğunu anladım" dedi.