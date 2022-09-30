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    'Kıyan'peder! Kızına yakıştıramadığı damadını bıçaklayarak öldürdü! l Yaşam haberleri

    Turhan Ketenci, kızına yakıştıramadığı damadı Volkan Çubukçu’yu bıçakla hayattan kopardı. “Anneme küfretti. Elini beline götürünce silahı vardı sandım” diye kendini savunmaya çalıştı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 30 Eylül TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    ’Kıyan’peder!

    İstanbul Küçükçekmece'de bir hafta önce yeni doğum yapan kızını görmeye giden Turhan Ketenci, kapıyı açan damadıyla tartıştı. Sıkça kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadına bıçakla saldırdı. Kalbinden bıçaklanan damat Volkan Çubukçu, hayatını kaybetti. Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Çubukçu'nun cenazesi 23 Eylül'de Bartın'da defnedildi. Ketenci ifadesinde; dünürünün evinde damadıyla tartıştıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini söyledi. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle aralarında husumet olan damadının elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını anlattı.



    ÇOK HAVALI
    22 yaşındaki Mehmet Akbulut, Düzce Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiydi. 14 Haziran'da dil eğitimi için ABD'ye gitti. 28 Ağustos'ta bisiklet kullandığı sırada trafik kazası geçirdi. 900 metre sürüklendi! Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğini söyleyince ülkesine dönmeye karar verdi. Bunun üzerine Akbulut, 2 hafta önce ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.



    İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavisi yapılan genç hızla iyileşti. "Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, bunu ben Amerika'da hastanede yatarken anladım. Türkiye bir sağlık cenneti. İstanbul'un en iyi üniversitesinin beni kabul etmesi çok gurur verici, ülkemizin ne kadar değerli olduğunu anladım" dedi.



        MÜFRED'AT'!
        Türk jokeyliğinde, genç yetenekler başarısıyla dikkat çekti. DiyarbakırVedat Abiş de onlardan biriydi. 19 yaşındaki Abiş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nin 34'üncü dönemini birincilikle bitirdi. 2019'da at binmeye başladı, geçen sene kasım ayında 150'nci yarışını kazanarak jokeyliğe terfi etti. Bu yıl ilk kez Gazi Koşusu'nda at bindi. Bir yandan da eğitimine devam etti. Genç jokeyin yabancı bir hocayla anlaştığı ve İngilizce dersleri aldığı belirtildi. Abiş, diksiyon dersleri de alıyor.



        YAŞLILIKTAN ÖLDÜ
        İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne toprağa verildi. İskoç Ulusal Kayıtları, tahtın 70 yıllık sahibinin ölüm belgesini servis etti. Kraliçe'nin 15.10'da hayatını kaybettiği kaydedildi. Ölüm nedeni ise 'Yaşlılık' olarak gösterildi. Ölüm belgesini, Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne'in imzalaması dikkat çekti.



        ŞELALEDE FACİA
        Denizli'den Sinop'a tatile gelen aile, Erfelek'teki Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yaparken üzerlerine ağaç devrildi. Ağaç gövdesinin altında kalan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer, hayatını kaybetti. Ağacın üzerine devrildiği İsmail Sümer de ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



            ADALET BAKANLIĞI GÜVEN'İ İSTEDİ
            Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in zor günler bekliyor. Adalet Bakanlığı, Almanya'da yaşadığını tespit edilen Güven'in iade edilmesi için Almanya Adli Makamlarına yazı gönderdi. (Ömer ÇETİN)



            KADERE BAK
            Trabzon'da görme engelli Nejla Duru Kurt (9), geçen yıl 7 katlı apartmanın terasından düştü. Kaldırıldığı hastanede can verdi. Olay gün ise ailesiyle kornea nakli olmak üzere Ankara'ya gideceği belirlendi. Kurt ailesi, kızının oyuncaklarını, kentte özel eğitim okulunda adı verilen sınıfa hediye etti. Anne Bilge Kurt, "Gözü bulduk ama Duru yok" dedi.



            VAV RADYO YENİLENDİ
            İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile yayın hayatına başlayan Vav Radyo, güncellenen mobil uygulamalarıyla her an yanınızda... Karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla dünyada dinleyicilerine ilahî kelamı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, yenilendi. Hem ios hem de android sistemlerinde yaptığı yenilikler ile 7/24 Kur'an, dua, hadis içerikleriyle, tasavvuftan tefsire, kültür sanattan fıkha, siyerden ahlaki illkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlarla her an sizinle olmaya devam ediyor.



                'SU'KANDAL!
                İstanbul Bakırköy'de 5 Eylül günü ortadan kaybolan 50 yaşındaki Kazım Tan'ın cesedi, 23 gün sonra su dolu kuyuda ortaya çıktı. Tan'ın kaybolduğu gün bir arkadaşına domates toplayacağını söylediği ve domates toplarken dengesini kaybedip içi yaklaşık 3.5 metre su dolu çukura düştüğü anlaşıldı. Tan'ın ölümüne neden olan çukurun bölgede yapılan ıslah çalışmasının bir bölümü olduğu belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içinde yer alan su kuyusunun üzerinin açık olması ise pes dedirtti.



                ZEHİR İNFAZI
                İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi, para anlaşmazlığı yaşadığı 21 yaşındaki kuaför Mert Dağ'la randevulaştı. Pusu kurdukları gence kurşun yağdırdı. Dağ, kurtarılamadı. Zanlılar, yakalandı. Saldırganlardan birinin 2 gün önce gözaltına alınıp, çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı belirlendi. Olaya karışan şahıslar, adliyeye sevk edildi.



                CİNAYET SÜSÜ!
                Muğla Köyceğiz'de jandarmayı arayan bir vatandaş, Kavakarası Mahallesi'nde yaşayan Münir Koç'un silahla intihar ettiğini söyledi. Olay yerine giden İlçe Jandarma Ekipleri ve JASAT timleri, yaptıkları incelemede Koç'un intihar etmediğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Münir Koç'un kardeşi Tünür Koç tarafından aile içi uyuşmazlık neticesinde intihar süsü verilerek, ruhsatsız tabancayla öldürüldüğünü tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı. (Mikail ZEYBEK)



                    134 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 134 milyon 612 bin lira devretti. 5 bilenler 24'er bin lira, 4 bilenler 614'er, 3 bilenler 32'şer, 2 bilenler ise 3'er lira ikramiye alacak.



                    ÇOK 'SAÇ'MA
                    İstanbul'da Demet Bayraktar, saçını kestirdi. Otobüse bindi. Ama İstanbulkart'ı bloke edildi. İBB'ye danışan genç kız, "Saçım kısa diye beni erkek sanmışlar" dedi. Yeni kart için de 662 TL ödedi.

                    'SIR'P KUTUSU
                    Şişiı'de Sırp Jovan Vukotiç, suikasta uğradı. Emri veren çetenin uyuyan hücresi Milan Vujotic, İstanbul'da villada yakalandı.

                    SAH'TIK'ARLAR
                    Dolandırıcılar, sosyal medyada "Hakkınızda şikayet var" mesajı yolluyor. 'Tık'layanların bilgilerini çalıyor.

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                    Kılıçdaroğlu Devleti değil PKK’yı referans aldı
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