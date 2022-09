VAV RADYO YENİLENDİ

İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile yayın hayatına başlayan Vav Radyo, güncellenen mobil uygulamalarıyla her an yanınızda... Karasal yayınlarıyla Türkiye'nin 159 noktasında, web sitesi ve mobil uygulamalar aracılığıyla dünyada dinleyicilerine ilahî kelamı ulaştırmak için yayınlarını sürdüren Vav Radyo, yenilendi. Hem ios hem de android sistemlerinde yaptığı yenilikler ile 7/24 Kur'an, dua, hadis içerikleriyle, tasavvuftan tefsire, kültür sanattan fıkha, siyerden ahlaki illkelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitici programlarla her an sizinle olmaya devam ediyor.