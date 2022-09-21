İstanbul'da cadde ortasında çatışma! Silahlar peş peşe patladı

İstanbul Okmeydanı'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ÖNCE TEKME TOKAT SONRA SİLAH

İki kişi husumetli oldukları kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti.