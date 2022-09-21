İstanbul'da cadde ortasında çatışma! Silahlar peş peşe patladı

İstanbul Okmeydanı'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
ÖNCE TEKME TOKAT SONRA SİLAH
İki kişi husumetli oldukları kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada, ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelesi sırasında, E.Ç isimli kişi, yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E olduğunu tespit edildi.