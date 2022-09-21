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    • Yaşam
    • 21.09.2022 10:18
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    • 21.09.2022 10:26
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    İstanbul'da cadde ortasında çatışma! Silahlar peş peşe patladı

    İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma yaşandı. Okmeydanı'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma sonrası cadde ortasında birbirine kurşun yağdıran kişilerden, ikisi yaralanarak kaçtı. Polisin takibiyle 2'si yaralı 3 şüpheli yakalandı. Çatışma anları saniye saniye kameralara yansıdı...

    Cadde ortasında çatışma!

    İstanbul Okmeydanı'nda husumetli kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    Okmeydanı'nda caddede yürüyen iki kişi daha önce husumetli olduğu kişiyle karşılaşınca tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    ÖNCE TEKME TOKAT SONRA SİLAH
    İki kişi husumetli oldukları kişiye tekme ve tokatlarla saldırdı. Bir süre sonra gelen motosikletli kişi arkadaşının darbedildiğini görünce, silahını çıkararak ateş etti.

    SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
    Cadde üzerinde başlayan silahlı çatışmada, ateş eden kişiler ara sokaklara doğru koşarak kaçtı. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelesi sırasında, E.Ç isimli kişi, yanına gelen bir kişinin kendisine poşet içerisinde silah bıraktığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirildi. Polisin mahalledeki çalışmaları sonucunda, silahlı çatışmadakilerden birinin E.E olduğunu tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINDILAR
        E.E Okmeydanı'nda bir sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, çatışmaya karışanlardan Esat E. ve M.A.Y'nin yaralandıklarını ve bir evde saklandıkları bilgisine ulaştı.

        Eve yapılan operasyonda, yaralı iki şüphelide yakalanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olaya karışan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da cadde ortasında çatışma! Silahlar peş peşe patladı
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