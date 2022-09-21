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    Anne karnında 5 kez kan nakli yapılanCeylan Eva bebek hayata sarıldı

    Ceylan Eva bebek, anne karnında kan uyuşmazlığı yaşadı. Zamanla yarış başladı! Doğana kadar anne karnında 5 kez kan nakli yapılan küçük yavru, hayata sarıldı.

    Küçük savaşçı

    Yüreklere işleyen haber Aydın Söke'den geldi. Arife- Zafer Aydemir çifti, seneler önce evlendi. İlk çocuklarını kan uyuşmazlığından dolayı kaybetti. 4'üncü kez hamile kalan genç kadın, hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde, kan uyuşmazlığı yaşayan bebeğin iyileşmesi için harekete geçildi. Gebelik boyunca anne karnında 5 kez kan nakli yapılarak tedavi edildi. 2.5 ay önce dünyaya gelen ve Ceylan Eva adı verilen bebek, 27 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Anne Arife Aydemir, "İlk çocuğumu kan uyuşmazlığından dolayı anne karnında kaybettim. 2 oğlum var. Bu 3'üncü çocuğum. Testlerde sonuçların iyi çıkmadığını öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Gece rüyamda bebeğimin ceylan olduğunu gördüm, bu rüya beni çok etkiledi. Sağlıklı bir şekilde doğunca adını Ceylan Eva koyduk. Çok mutluyuz" dedi.



    Daha önce bir evlatlarını kan uyuşmazlığından kaybeden Aydemir Ailesi, kızları Ceylan'ı kucakladı. 'Çok mutluyuz' açıklaması yaptı.

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    Haberler Yaşam Anne karnında 5 kez kan nakli yapılanCeylan Eva bebek hayata sarıldı
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