7 yaşındaki Ömer Asaf Durhat organlarıyla 6 kişiye can verdi

Trabzon'da edebiyat öğretmenliği yapan ve aynı zamanda yazar olan Mikail Durhat ve çevre mühendisi Derya Akın Durhat çifti, biricik oğulları ile birlikte Antalya'ya tatile geldi. 31 Ağustos'ta ise oğulları Ömer Asaf Durhat (7), otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ömer Asaf, iki hafta direnebildi. Beyin ölümü gerçekleşen Ömer Asaf'ın organları, anne ve babası tarafından bağışlandı. Ömer Asaf'ın kalbi, karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası alındı. Kalbi Ankara'da acil kalp bekleyen bir hastaya, karaciğeri İzmir'e, böbrekleri ve korneası ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi. Oğlunun Trabzonspor taraftarı olduğunu ve tatile çıkmadan bir gün önce Trabzonspor-Galatasaray maçını izlediklerini anlatan baba Mikail Durhat, "Son nefesinde ise gerçek bir karaman oldu ve 6 kişinin hayatını kurtardı. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi.

Erdoğan ÖZTÜRK

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